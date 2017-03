Ile Maurice: Boutique hors-taxe - Flemingo fournit la MDFP en whisky et chocolats

Après l'affaire des coffrets de biscuits, il y aurait une controverse concernant un autre fournisseur de la Mauritius Duty Free Paradise (MDFP).

Propos de Roshi Bhadain, le leader du Reform Party, lundi 27 février, lors de sa conférence de presse. Selon lui, ce fournisseur aurait décroché un contrat pour la fourniture de whisky et de chocolats après la résiliation du contrat de la société Dufry.

Selon nos recoupements d'informations, c'est la compagnie Flemingo Duty Free (Mauritius) Ltd, dont le siège social est à Pailles, qui serait le fournisseur de la MDFP en whisky et chocolats. Cette compagnie a une boutique hors-taxes au Caudan et une autre à Grand-Baie. Les directeurs sont les membres de la famille Maurel.

Selon les documents enregistrés auprès du Registrar of Companies, la compagnie a été incorporée le 8 février 2008 par le duo Alexandre Roland Maurel et Roland Maurel. Un mois plus tard, soit le 3 mars, ils s'associent à Thakar Mahandra Kumar Pershotamdas, domicilié à Dubaï.

Le 9 décembre 2013, l'Indien Anukkavoor Veera Raghavan rejoint le board des directeurs. Deux ans plus tard, soit le 11 mars 2015, Alicia Maurel et That Fong Marie Marjorie Chantal font leur entrée au sein du conseil d'administration. Pour le secrétariat de la société, les services d'Executive Services Limited, domiciliée dans l'immeuble Les Jamalacs, à la rue du Vieux-Conseil, Port-Louis, ont été retenus le 1er juin 2015.

L'actionnariat se décline comme suit : le groupe Roland Maurel Limitée et Flemingo International Limited détiennent 938 950 actions ordinaires et 240 000 actions préférentielles chacun.

Toujours selon les informations disponibles au Registrar of Companies, le bilan financier annuel de Flemingo Duty Free (Mauritius) Ltd, se terminant au 30 juin 2016, indique un chiffre d'affaires de Rs 33 millions. En analysant les comptes, l'on découvre que les grosses poches de dépenses sont le coût d'opération de vente et le coût de distribution.

C'est ce qui aurait plombé la société, qui a, au final, encouru des pertes de Rs 1,3 million. Du côté des actifs, Flemingo Duty Free (Mauritius) Ltd en détient Rs 35 millions. Quant au portefeuille d'investissement dans les filiales, il se chiffre à Rs 12 millions.

Des questions par le biais d'un mail ont été envoyées à Alexandre Roland Maurel mardi. Elles sont restées jusqu'ici sans réponse. Nos tentatives d'appel sont également restées vaines.

Les Maurel sont aussi derrière le consortium de Near Shore Resources Limited, qui propose de construire une raffinerie pétrolière «modulaire et mobile» à proximité d'Albion. Enregistrée à Petite-Rivière, la société a un stated capital de Rs 100 millions. Ses actionnaires sont Near Shore Resources Enterprises Limited (500 000 actions ordinaires), le groupe Roland Maurel Limitée (240 000 actions ordinaires), Morningside FZC (160 000 actions ordinaires) et pour finir, Mauvilac & Company Limited (100 000 actions ordinaires).

Morningside FZC, une strategic development management international company basée aux Émirats arabes unis, est le promoteur de la smart city Royal St-Louis, à Pailles, avec le groupe Roland Maurel.