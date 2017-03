Ile Maurice: Deux clips osés d'une ado partagés affolent Facebook

Le second clip a été partagé dans des cercles privés. L'adolescente en question se livre à une séance de strip-tease. Selon toute vraisemblance, la vidéo originale a été manipulée pour partager un teaser et ensuite le clip en entier. La victime n'a, elle, pas encore porté plainte à la police.

Sur l'image on voit une adolescente seule et plutôt dévêtue. Elle se déhanche sur une musique background intitulée Dem A Fraid. La première vidéo est apparue mardi et les Mauriciens l'ont partagée massivement sur l'application Messenger.

Après le clip «Gat», deux nouveaux sextapes impliquant une jeune Mauricienne ont fait leur apparition sur Internet. D'une durée de 10 secondes et de plus de deux minutes respectivement, les deux clips affolent Facebook.

