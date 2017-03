Ile Maurice: Beach Authority - Le camping une «activité» payante selon la loi

Le camping sur les plages publiques fait couler beaucoup d'encre depuis une semaine. Notamment concernant la législation sur cette activité. Selon la Beach Authority, même si le mot «camping» ne figure pas dans la législation de 2002, cette activité tombe sous la catégorié «activité». Le Beach Authority Act de 2002 stipule : «Any person who wishes to hold on any public beach, any public gathering, any public entertainment or any activity (...) shall make an application to the Authority.»

Ainsi, la réclamation d'une «modique» somme pour camper sur les plages est justifiée, selon la Beach Authority. «Le camping est considéré comme une activité. C'est dans la loi.» L'on explique que le Beach Management Plan, préparé par Mega Consulting and Engineering et qui sera prêt dans deux semaines, viendra dissiper toute ambiguïté.

Quid de la sanction évoquée par Showkutally Soodhun contre celui qui a affirmé que le camping est payant ? L'on affirme que le ministre du Logement doit sanctionner ceux qui ont rédigé la loi, en 2002, et les amendements en 2004. «La décision de rendre le camping payant a été prise en 2004.» Selon les chiffres disponibles auprès de la Beach Authority, le nombre de campeurs qui ont fait une demande de permis est passé d'environ 75 en 2014 à 175 en 2016.

Campeurs envahissants

Un préposé de la Beach Authority souligne que plus de 600 campeurs se sont acquittés des frais de Rs 3 000 pour un dépôt remboursable et de Rs 1 000 par jour depuis 2004. «Il n'y a jamais eu de tollé. Les campeurs payaient normalement. On ne fait qu'enlever les Rs 1 000.»

En attendant, l'instance attend les recommandations du consultant. Parmi la vingtaine de sujets qui seront revus, les zones dédiées au camping font polémique. Selon elle, les campeurs envahissent trop les espaces réservés aux pique-niqueurs.

La Beach Authority étudiera les recommandations du consultant, de concert avec le ministère de l'Environnement. Six plages sont concernées par le Beach Management Plan. Elles sont Mont-Choisy, Flic-en-Flac, Péreybère, Belle-Mare, La Prairie et Anse-la-Raie.