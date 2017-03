Cote d'Ivoire: Procès des disparus du Novotel en Côte d'Ivoire - De nouvelles pièces au dossier

En Côte d'Ivoire, l'audition des dix accusés du procès des disparus du Novotel s'est achevée ce jeudi 2 mars. Ces hommes, militaires ou miliciens fidèles à l'ancien président Laurent Gbagbo, sont accusés d'avoir enlevé quatre hommes, dont deux Français, dans un hôtel abidjanais en pleine crise post-électorale et de les avoir tués au palais présidentiel. Des inculpés qui jeudi après-midi ont fait face à la juge d'instruction française qui a mené conjointement l'enquête pendant six ans avec une consœur ivoirienne. Citée comme témoin par les parties civiles, la magistrate a versé de nouvelles pièces au dossier, mettant en difficulté la thèse de la défense.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.