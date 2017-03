Algérie: Constantine - 25 herboristeries poursuivies en justice en 2016

Conformément aux normes édictées par le ministère du Commerce, une herboristerie commercialise des plantes naturelles non toxiques, fraiches ou séchées, sans que cela se traduise par des dépassements à travers, notamment la vente de préparations et compositions médicinales, l'élaboration de diagnostics ainsi que la commercialisation de produits vantant des vertus thérapeutiques avérées, a-t-on noté.

Selon M. Merad, ces mêmes brigades ont procédé également à la saisie de 612,5 kg de produits "non conformes", pour un montant estimé à plus de 4,5 millions de dinars, faisant savoir que les produits saisis présentaient soit un défaut d'étiquetage, soit avaient dépassé la date de péremption.

Détaillant ces "infractions", Abdelhakim Merad, responsable de la communication au sein de cette direction a indiqué, à l'APS, que les opérations de contrôle menées par les services concernés ont relevé, au cours de l'année précédente, 28 infractions portant notamment sur la vente de produits périmés, le manque d'hygiène et des défauts d'étiquetage et de facturation.

