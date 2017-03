Afrique de l'Ouest: Adama Barrow a visité le Parc industriel de Diamnadio

"Les sites et plateformes industrielles intégrées développées sont conçues pour offrir des conditions optimales de compétitivité aux entreprises désireuses de s'y implanter et répondre à la demande des investisseurs en matière d'équipements et de services", a expliqué le directeur de l'APROSI, Momath Bâ.

Il s'agira aussi de créer un domaine industriel aux normes internationales doté de réseaux divers (eau potable, électricité, téléphones, canalisation) ainsi que de bâtiments prédisposés aux usages industriels pour les Toutes petites industries (TPI) et les Petites et moyennes industries (PMI).

L'Agence d'aménagement et de promotion des sites industriels (APROSI) réalise un Domaine industriel avec une configuration technique ultramoderne, né de la fusion entre le Projet Sodida 2 et le Parc Taiwanais, à 30 km de Dakar, à Diamniadio, sur une superficie de 92 hectares.

