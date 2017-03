Algérie: Oran - 5 nouveaux complexes de production seront opérationnels en avril

Le chef de l'exécutif d'Oran a relevé que la dernière rencontre Gouvernement-walis a été mise à profit pour émettre des propositions concernant la possibilité de donner aux walis la prérogative de récupérer ces lots de terrain octroyés dans le cadre de l'investissement et dont les bénéficiaires n'ont pas exploité, et ce, par une procédure administrative sans recourir à la justice.

Concernant les opérateurs dont les projets n'ont pas encore été lancés, malgré la mise à leur disposition de terrains et l'approbation de leurs projets, M. Zaalane a affirmé que "la récupération de ces assiettes se fera par le biais de la justice et non pas par simple décision administrative", indiquant, dans ce contexte, que 37 hectares de foncier destinés à l'investissement, dont les détenteurs n'ont pas concrétisé leurs projets, ont été récupérés.

"L'étude des contrats d'investissement nous a contraint à nous concentrer sur les filières stratégiques permettant à la wilaya de se distinguer et de créer davantage de postes d'emploi", a déclaré le wali, dans ce contexte, indiquant que 17 micro zones d'activités ont été créées dans les deux dernières années à travers les communes de la wilaya et sont actuellement en cours d'aménagement.

