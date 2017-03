Maroc: Le bling bling à Assinié des deux tourtereaux, Sa Majesté Mohamed VI - Hamed Bakayoko

Les deux tourtereaux qui s'entendent à merveille ont passé du bon temps loin des pesanteurs protocolaires et des journées trop chargées de travail soutenues par un agenda officiel époustouflant. Les deux hommes sont retournés à Abidjan après un week-end de farniente qui a beaucoup plu au Roi Mohamed VI lequel a promis d'y revenir prochainement. Stress et lourdeur d'agenda officiel, quand tu tiens nos gouvernants ?

Escapades loin des sirènes et des pesanteurs protocolaires classiques et récurrentes, Sa Majesté Mohamed VI passe pour un As des virées underground en terre africaine. Après Saly Portudal, une station touristique de merveille, située à 80 km de la capitale sénégalaise où il est un des grands habitués du site, le Roi vient de s'illustrer- en marge de sa visite officielle à Abidjan - encore pour son mini- safari farniente à Assinié, une station balnéaire réputée pour ses berges de cocotiers et sa belle verdure paradisiaque qui peut défier les plus beaux sites du monde.

