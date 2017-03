Cameroun: Remaniement ministériel - Paul Biya va-t-il lâcher Philemon Yang ?

Ce qui est le plus attendu dans un éventuel remaniement ministériel c'est la réduction du nombre de porte-feuille et partant celui des « budgétivores »

Qu'à cela ne tienne, la crise économique qui paralyse la zone Cemac et la crise qui agite les régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest, sous d'autres cieux en appellent à une redistribution des cartes.

L'entreprise en est à son cinquième directeur général mais n'arrive toujours pas à décoller. « C'est un dossier difficile parce qu'il implique trois ministères : Finances, Économie et Transports », plaide un haut fonctionnaire, qui laisse entendre que la coordination gouvernementale est mauvaise et que Camair-Co serait victime d'une infernale guerre des réseaux.

Paul Biya a légèrement remanié le gouvernement vendredi 2 octobre 2015. Avec pour principaux changements intervenus concernant la Défense, la diplomatie et le secteur économique. Le mouvement était attendu depuis les législatives et municipales du 30 septembre 2013.

