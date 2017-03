Maroc: L'Institut Cervantès de Casablanca fête la femme

Le programme Musiques de la Méditerranée qui a pour but de développer les liens entre la musique espagnole et la musique marocaine rendra hommage, le jeudi 9 mars, à toutes les grandes cheikhats avec les cheikhats de la Compagnie Jouk Attamthil al Bidaoui, un spectacle glamour et d'animation.

Le cycle de cinéma Espace féminin présente quatre documentaires réalisés par des femmes cinéastes. Deux de ces documentaires parlent du féminisme en Espagne et de la présence politique des femmes dans la transition démocratique dans l'Espagne de 1978 (Las constituyentes). Les deux autres documentaires racontent la vie réelle des gens et montrent la richesse de la nature humaine.

Il s'agit de Aïcha Ech-Chenna de Solidarité féminine, Fawzia Talout Meknassi de Presma RP-Réseau des femmes artisanes du Maroc, Gina Aguiar de «Mujeres que transforman el mundo» (Femmes qui transforment le monde), Marta Villa, directrice de la Fondation «Mujeres por África» (Femmes pour l'Afrique), Laila Ouachi de l'Agence OL Consulting qui organise le Raid féminin et solidaire «La Sahraouiya» et Layla Chaouni, directrice des Editions Le Fennec.

Le forum verra la participation de six femmes connues pour leur militantisme et leur engagement à mener des projets pour faire valoir les droits des femmes.

L'Institut Cervantès de Casablanca a dédié son programme du mois de mars aux femmes pour célébrer la Journée internationale de la femme (8 Mars) avec un Forum de projets hispano-marocains des femmes où seront présentés des projets, dont le but est de soutenir les femmes et de leur donner de la visibilité.

