Maroc: La deuxième édition de Tangier Logistics Day

La deuxième édition des Tangier Logistics Days se tiendra, le 9 mars au port Tanger Med, sous le thème "Last mile logistics, un enjeu majeur", avec la participation des acteurs de la chaîne logistique globale et d'entreprises du secteur.

Cette édition traitera des enjeux de la logistique du dernier kilomètre, qui est directement impactée par l'évolution des modes de consommation et le développement du commerce de proximité et abordera des sujets multiples allant de l'organisation et du pilotage des flux internationaux jusqu'à la livraison au client final en passant par les grandes tendances actuelles qui impactent les flux mondiaux et les technologies déployées à toutes les étapes, a indiqué un communiqué du groupe Tanger Med.

Ce rendez-vous professionnel incontournable, qui réunira des industriels, prestataires logistiques, transporteurs et experts, sera l'occasion de débattre du rôle d'un port, considéré comme le premier maillon de la chaîne logistique, dans la logistique mondiale, et ce dans le cadre d'une séance plénière sous le thème "Last mile logistics et généralisation de la vision stratégique door to door", rapporte la Map.

Il s'agit également d'expliquer les mouvements de fonds que connaît la supply chain, en abordant les questions liées aux flux mondiaux, aux notions de ré-industrialisation, à la gestion des risques, à l'explosion des coûts de transport, à la révolution industrielle 4.0 qui va bouleverser les flux de marchandises et aux tendances qui induisent les changements de flux et de consommation.

Au programme de cette rencontre figure également l'organisation de panels sur plusieurs thématiques, dont "Les enjeux du last mile pour les ports" et "Livraison du client final, quelles réponses d'aujourd'hui et quels défis pour demain?", qui seront animés par des experts marocains et étrangers dans le domaine de la logistique et des transports.

Cette manifestation se veut être également une véritable plateforme ouverte à l'international pour le partage d'expériences et de bonnes pratiques dans le secteur.