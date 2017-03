Maroc: Un beau duel à distance entre le WAC et le Raja

Enfin, l'IRT, qui aspire à renouer le plus tôt possible avec le succès après sa défaite à domicile devant le Raja et son nul concédé devant la JSKT, jouera à fond ses chances contre le CAK. Le club de l'AS FAR ne sera pas en reste lui aussi et une victoire aux dépens de l'OCK le rapprochera davantage des abonnés du haut du tableau.

La seconde rencontre dont le coup d'envoi sera donné à partir de 18 heures opposera le Raja au HUSA. Comme précité, c'est finalement l'Ensemble sportif Moulay Abdellah qui abritera les péripéties de cette confrontation, et ce après l'annonce en début de semaine des stades de Safi et de Khouribga.

Epreuves rifaine pour les Rouges et soussie pour les Verts. Le bal de la 20ème journée du championnat national de football, Botola Maroc Telecom D1, sera ouvert aujourd'hui par un duel à distance entre les deux formations casablancaises, le Wydad et le Raja. Les Rouges seront à Al Hoceima pour donner la réplique au CRA alors que les Verts accueilleront, en fin de compte, au Complexe Moulay Abdellah de Rabat, le HUSA.

