Afrique: CAN U 20 - Le Cameroun etouffe le Soudan et se relance

Défaite 1-3 par l'Afrique du Sud lors de la première journée dans le groupe B, l'équipe du Cameroun s'est relancée dans la course à la qualification en demi-finale de la CAN U20 Zambie 2017 après sa large victoire 4-1 aux dépens de celle du Soudan, ce jeudi à Ndola pour le compte de la 2-ème journée.

Il n'a fallu que 9 minutes aux Lionceaux Indomptables pour qu'ils puissent entrer dans le match avec un but plein d'opportunisme de leur attaquant de poche Jih Ketu. A la retombée d'un centre venu de la droite, l'attaquant a profité de la sortie hasardeuse du gardien soudanais qui n'a fait effleurer le ballon de ses gants pour reprendre dans les buts vides. En jouant sur les côtés, l'équipe camerounaise s'est procuré d'autres occasions mais elle est allée à la mi-temps avec cette petite avance.

Comme elle l'avait fait en première période, l'équipe camerounaise a repris les devants à la 52-ème avec Ayuk Mbu qui a repris de la tête un centre venu cette fois-ci de la gauche.?A la 74-ème minute, le score est porté à 3-0 grâce à une belle reprise de volée du capitaine Oum Goult à la retombée d'un corner.

A ce moment, il n'y avait qu'une équipe sur le terrain le Soudan a passé son temps courir derrière le ballon et à accumuler les fautes.?Comme cette grossière de son défenseur Mugadan qui aurait plus que le carton jaune brandi par l'arbitre à la 67-ème minute.

Il a fallu une grossière erreur de transmission dans la défense camerounaise pour le Soudan se procure son occasion et réduit le score à la 81-ème minute par Musa.?Supérieure sur tous les plans, l'équipe camerounaise a tenu à terminer la rencontre sur une note plus conforme en marquant un 4-ème but par Olivier Mbaissidara à la 90-ème minute.

Ce dernier prenant un plaisir à se défaire de plusieurs défenseurs avant de marquer d'un tir tendu.?S'il est sévère, ce score reflète réellement sur le terrain entre les deux équipes du Soudan et du Cameroun qui grâce à ce succès, se relance dans la course à la qualification en demi-finales et à la Coupe du monde 2017 de la catégorie prévue en Corée du Sud.