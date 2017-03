Burkina Faso: «Les relations sont excellentes», dixit l'ambassadeur, Zongo

L'ambassadeur du Burkina Faso en Côte d'Ivoire, Mahamadou Zongo, a visité les Editions Sidwaya, dans la matinée du jeudi 2 mars 2017. Il a témoigné l'excellente qualité des relations entre les deux pays, félicité le personnel et l'encourager pour l'atteinte des objectifs de la ‘'maison commune".

Les relations entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire sont au beau fixe. Cette information, c'est l'ambassadeur du Burkina Faso en Côte d'Ivoire, Mahamadou Zongo, qui l'a livrée lors de sa visite, dans la matinée du jeudi 2 mars 2017, au journal d'Etat. « Les relations entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire sont excellentes, parce que jusqu'à présent, il n'y a aucun élément susceptible de faire croire qu'il y a un début de refroidissement », a-t-il précisé. Selon les statistiques ivoiriennes en 2014, plus de 3 millions de Burkinabè vivent en terre d'Eburnie. Pour le diplomate burkinabè, toutes ces âmes ne devraient pas s'inquiéter de la récente loi sur le foncier rural qui est d'actualité. «Nous sommes disposés à accompagner toutes les initiatives qui pourront permettre au journal Sidwaya de faire connaître la diaspora. Très souvent, ceux qui sont en Côte d'Ivoire se sentent oubliés ou délaissés, or les initiatives que prend Sidwaya, c'est de leur faire comprendre que le pays pense à eux », a laissé entendre l'ambassadeur. Pour lui, Sidwaya, c'est ‘'Le journal de tous les Burkinabè" y compris ceux de l'extérieur, qui permet d'avoir des informations plus précises sur la diaspora.

Sur le foncier rural, aux dires de M. Zongo, ce qui a relancé le débat, c'est la constitutionnalisation d'un principe qui existait déjà. En effet, c'est en 1998 que la loi a été adoptée pour réserver exclusivement la propriété foncière en milieu rural aux seuls Ivoiriens. Mais, a rappelé le diplomate, la version de 1998 a été relue en son article 26 en 2004 pour permettre aux non-Ivoiriens qui ont acquis des terrains avant l'application de la loi, de pouvoir être propriétaires et de transmettre ces droits à leurs enfants. « Ceux qui se contentent seulement de l'exclusion de nos compatriotes à la possibilité de la propriété foncière oublient qu'en milieu rural, ce n'est pas seulement la propriété mais il y a les droits d'usages». A en croire, l'ambassadeur Zongo, il est plus important de considérer les textes dans leur environnement général que de les isoler et tirer des conclusions fausses. De son avis, le gouvernement ivoirien procède par des séances d'explications du contenu de la loi qui pourrait corriger l'illettrisme qui mine plus de 67% des Burkinabè en Côte d'Ivoire. Concernant la Maison du Burkina Faso en Côte d'Ivoire, à entendre, M. Zongo, les regards sont tournés vers l'Autorité supérieure de contrôle d'Etat et de lutte contre la corruption (ASCE-LC) qui doit clarifier l'utilisation des fonds alloués à la construction de cette infrastructure. Mais, a indiqué l'ambassadeur Zongo, l'adoption de la carte consulaire biométrique a constitué un effort de centralisation qui permet de donner aujourd'hui avec précision, la traçabilité des sommes collectées. « Nous sommes en train de lever toutes les difficultés pour relancer la construction de l'édifice », a-t-il souligné.

Le professionnalisme de Sidwaya reconnu

Le Directeur général des Editions Sidwaya, Rabankhi Abou-Bâkr Zida, a signifié, lors des échanges, au diplomate que la Côte d'Ivoire intéresse beaucoup le journal Sidwaya, compte tenu de la présence des compatriotes dans ce pays frère.

Sidwaya, a-t-il dit, se démarque de certaines tendances pour être crédible. « En travaillant comme un journal d'opinion, il y a un risque de restriction de l'information », a justifié le directeur général des Editions Sidwaya. Quant à l'ambassadeur du Burkina Faso en Côte d'Ivoire, il a reconnu la bonne coordination et le professionnalisme dans le traitement de l'information aux Editions Sidwaya. « Quand on achète le journal Sidwaya, l'on se rend compte qu'il y a un travail de professionnel qui est fait en amont », a assuré M. Zongo. Le représentant diplomatique du Burkina Faso en Côte d'Ivoire a, à l'issue des échanges, visité les maillons de la chaîne de production du journal et d'autres services pour s'enquérir des conditions de travail. A chaque étape de sa visite, le personnel a été félicité et encouragé pour le travail abattu.