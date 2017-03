Centrafrique: Bangui - La MINUSCA condamne des manœuvres mettant en danger la vie d'innocents

Aussi la MINUSCA réitère-elle ses «précédents appels et fait écho à ceux du gouvernement centrafricain et de la communauté internationale à tous les groupes armés, en particulier le FPRC et l'UPC (Mouvement pour l'Unité et la Paix en Centrafrique) pour une cessation immédiate des hostilités et un engagement ferme au dialogue prôné tant par les autorités nationales que par l'initiative africaine de paix», ajoute la source.

Mieux, la mission de maintien de la paix en Centrafrique, «demande instamment aux chefs de la coalition du FPRC de mettre fin immédiatement à ces agissements et souligne qu'ils porteront l'entière responsabilité de toute violence dirigée contre la population civile et les forces onusiennes.

