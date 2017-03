Des Directions du ministère de l'Environnement et du Développement durable seront supprimées, d'autres, par contre, seront réées. La réforme institutionnelle du ministère de l'Environnement et du Développement durable a été lancée hier, jeudi 2 mars. Financé par l'Union européenne (Ue) pour un montant de 722 millions de F Cfa, la réforme cherche à rendre beaucoup plus performante les institutions de ce ministère pour une réponse beaucoup plus appropriées aux exigences environnementales.

Sous l'impulsion de l'Union européenne (Ue), le ministère de l'Environnement et du Développement durable, procédera à une réforme de ses différentes entités. Des directions seront supprimées, d'autres par contre seront créées. Cette réforme est financée, sous forme de don, par l'Union européenne pour un montant de 722 millions de F Cfa.

Selon le chef dudit projet, Ghemri Noujoud-Asia, la réforme vise à renforcer le positionnement institutionnel et le rôle transversal du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Elle cherche à améliorer l'efficacité de la gestion de l'environnement.

Selon Ghemri Noujoud-Asia, la stratégie d'intervention reposera sur un processus d'accompagnement et de communication volontaire, participative et inclusive auprès de l'ensemble des Directions et Divisions du ministère de l'Environnement et de ses partenaires afin d'articuler, au mieux, un plan réaliste, pertinent et efficient pour un service public plus efficace et apte à concilier ses engagements internationaux et nationaux.

Pour le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, Ramatoulaye Dieng Ndiaye, la réforme permettra à son ministère de s'inscrire dans une dynamique d'une administration de l'environnement moderne, ce qui est devenue une exigence à cause des nombreux défis que posent les changements climatiques.

Avant d'aboutir à ce lancement de la réforme des institutions du ministère de l'Environnement et du Développement durable, un protocole d'accord a été signé le 02 février 2017 entre ledit ministère et l'Unops. L'Unops est le Bureau des Nations unies pour les services d'appui aux projets. Il intervient dans plus de 80 pays.