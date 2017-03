Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi portés à la tête du Rassemblement

Ceux qui rejettent l'idée de la restructuration affirment qu'ils ont été infiltrés par le pouvoir et que certains parmi eux ont reçu de l'argent pour torpiller le Rassemblement. Joseph Olengankoy indexe, sans les citer, certains cadres du Rassemblement et indique qu'il ne peut pas abandonner son combat pour s'incliner devant l'argent.

Cette restructuration n'a pas fait l'unanimité au sein du Rassemblement. Certains associations et personnalités politique qui le composent redoutent « un Rassemblement à deux têtes » avec un président politique, et de l'autre, un président du Conseil des sages.

Selon l'esprit de cette restructuration, le nouveau président du Rassemblement est aussi son porte-parole. Il devra arbitrer les différends entre les composantes de cette plateforme et représentera le Rassemblement auprès des tiers ainsi que des institutions publiques et privées.

