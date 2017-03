Congo-Kinshasa: L'OCC et la FEDECAME s'accordent pour contrer l'importation de faux médicaments

«L'OCC veut réunir un maximum de moyens et consacrer un maximum de temps à lutter contre ce fléau. Le taux des médicaments falsifiés varie entre 30 et 70% dans les pays africains en particuliers, selon l'Organisation mondiale de la santé. Et la RDC pourrait se situer entre 50 et 60%».

D'après l'agence américaine Food and Drug administration (FDA), un médicament sur dix vendus dans le monde est probablement un faux. Et sept cent mille personnes meurent chaque année du fait de la contrefaçon des médicaments.

L'Office congolais de contrôle (OCC) et la Fédération des centrales d'approvisionnement en médicaments essentiels (FEDECAME) ont signé jeudi 2 mars à Kinshasa un protocole d'accord pour lutter contre l'entrée et la circulation de faux médicaments sur le territoire congolais.

