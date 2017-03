Madagascar: Amoron'i Mania-BIT - Mise en place d'un Système Régional d'Information pour l'Emploi

C'est la 10e région de l'île à se voir doter d'un Système Régional d'Information pour l'Emploi (SRIE). L'inauguration de ce système a eu lieu le 24 février dernier dans les locaux de la Direction régionale de l'emploi, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle à Ambositra.

Crise grave. Il n'est pas sans savoir que Madagascar depuis des décennies, fait face à une crise grave de l'emploi. Raison pour laquelle, le gouvernement par le biais du ministère de l'Emploi, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle a décidé depuis les trois dernières années, d'agir sur le marché du travail, en améliorant le système de gouvernance de l'emploi avec l'appui technique du BIT (Bureau International du Travail). C'est de là qu'est née l'initiative de mettre en place les SRIES dans les différentes régions de l'Ile.

Outil. En effet, le SRIE est un outil de base pertinent, pour promouvoir l'emploi à travers la facilitation de la rencontre entre l'offre et la demande dans le cadre de l'emploi salarié. Les candidats y déposent leurs CV, tout comme les entreprises qui pourront aussi communiquer leurs offres d'emploi, a fait savoir Christian Ntsay, directeur du bureau de l'OIT, pour Madagascar, les Comores, Maurice et les Seychelles. Il incombe alors au service de l'Emploi de jouer pleinement le rôle d'agence de placement publique à titre onéreux.

Entrepreneuriat. La ministre de l'Emploi, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Lydia Toto Raharimalala de souligner que la collecte et l'exploitation des informations issues du SRI, serviront d'éléments de base pour orienter les acteurs régionaux du monde du travail sur les mesures à prendre et adapter les actions de promotion de l'emploi aux réalités et besoins des régions, notamment sur le développement de l'auto-emploi par l'entrepreneuriat et des emplois indépendants. Afin de mieux orienter les politiques de l'offre et de la demande (investissements, formation, orientation professionnelle, etc.), les secteurs prioritaires et les chaînes de valeur porteuses seront clairement définis.