Madagascar: Magazine Explorer - Pour valoriser les atouts de la destination Madagascar

L'Office National du Tourisme de Madagascar (ONTM) travaillant en collaboration avec Mad'Activité et l'Agence de Presse de l'Océan Indien, vient de publier un nouveau magazine intitulé « Explorer ».

« Publié une fois par an en version bilingue, français et anglais, ce magazine de 52 pages a pour objectif de valoriser les atouts de la destination et de promouvoir notre excellente offre auprès des professionnels du tourisme », a expliqué Joël Randriamandranto, le PCA de l'ONTM, lors du lancement officiel de ce magazine hier à l'hôtel Colbert.

Cinq thématiques. Plus précisément, « il s'agit d'un nouvel outil de travail pour tous les Tours Opérateurs opérant à Madagascar ou à l'extérieur. En effet, on y trouve toutes les activités touristiques que l'on peut pratiquer dans toutes les régions de l'île, et ce, à travers les différentes rubriques tels que les sports nautiques et terrestres, les loisirs et découvertes, la détente et le bien-être. En outre, les cinq thématiques retenues dans le cadre de la politique de relance de la destination sont également bien détaillés dans ce magazine. Il s'agit de la faune et de la flore, le trekking, la pêche sportive, la plongée sous-marine et le birdwatching », a-t-il poursuivi.

Marché très développés. En outre, on y trouve un répertoire annuel des prestataires spécialisés du tourisme dans le pays. Même les particuliers peuvent choisir une destination ou une activité quelconque dans ce magazine. Par ailleurs, « on est actuellement en train de restructurer les gîtes et les maisons d'hôtes et de charme de Madagascar car c'est un type de marché très développé dans le monde. Une liste des opérateurs oeuvrant dans ce sous-secteur est inscrite dans le magazine Explorer », a-t-il enchaîné. Par ailleurs, tous les festivals et les événements qui vont se produire durant l'année y sont programmés. Et ce sera distribué auprès des agences de voyages et Tours opérateurs ainsi que dans les ambassades et les autres institutions. L'ONTM lancera également ce magazine dans le cadre de la participation de Madagascar au salon ITB Berlin en Allemagne prochainement.