Madagascar: Affaire Ambohijanaka - « Stop aux polémiques ! », affirme le DGATE

Des rumeurs ! Le Directeur Général de l'Aménagement du Territoire, Gérard Andriamanohisoa, a livré des explications concernant l'affaire Ambohijanaka qui a fait couler beaucoup d'encre ces dernières heures.

Enquête publique. Si des rumeurs circulent actuellement selon lesquelles l'Etat va procéder (une fois de plus) à des expropriations brutales à Ambohijanaka, le DGATE a été très clair. « Nous suivons en bonne et due forme la procédure y afférente. D'ailleurs, nous sommes toujours au stade de l'enquête publique, prévue par le décret ayant fait l'objet d'affichage auprès du District, de la Commune et des fokontany concernés », explique-t-il. Et lui de continuer ses explications sur l'objectif de cette enquête. « Elle invite les populations locales à se prononcer sur les avantages et les inconvénients d'un tel projet dont l'aménagement d'une nouvelle route à Ambohijanaka », poursuit-il. Par ailleurs, il a tenu à rassurer plus d'un que « c'est seulement après le bouclage de la même enquête publique qu'interviendra un décret d'utilité publique officialisant le démarrage du projet ». A noter au passage qu'un « cahier de doléances » sera disponible auprès de la Commune pendant un mois à compter de l'affichage du décret portant ouverture d'une enquête publique.

Palais d'Ambohijanaka. Même topo concernant la rumeur selon laquelle le Palais d'Ambohijanaka serait touché par le projet en gestation. Gérard Andriamanohisoa a apporté des précisions : « Le ministère auprès de la Présidence en charge des Projets Présidentiels, de l'Aménagement du Territoire et de l'Equipement demeure très prudent par rapport au patrimoine. Cessez donc de véhiculer que le Palais d'Ambohijanaka sera atteint par les travaux. D'ailleurs, je réitère que nous sommes toujours au niveau de l'enquête publique, aucun travail n'a été esquissé ». Par ailleurs, le M2PATE appelle à ce que l'usage de ladite enquête publique ne soit pas interprétée comme étant le sceau du régime actuel car d'après les dires du DGATE, « tous les régimes successifs ont eu recours à cet outil et que c'est l'unique moyen de connaître les désidératas de la population ».

Expropriations. Concernant les éventuelles expropriations, le DGATE a été catégorique : « le M2PATE reste fidèle à ses engagements. Si nous affirmons qu'il n'y aura aucune expropriation, il n'y aura aucune expropriation, s'il y aura des expropriations, des indemnisations se feront préalablement comme le prévoient les textes. D'ailleurs, comme le cas de la rocade, des expropriations surviendront mais d'ores et déjà les futurs expropriés ont été recensés et indemnisés ». Faut-il préciser que le projet d'extension de la route d'Ambohijanaka rentre dans le cadre également de l'extension de la ville d'Antananarivo sur les communes périphériques en l'occurrence Alasora, Tsilazaina et Ambohijanaka.