Madagascar: Affaire Befandriana Nord - Anandra Norbert limogé, Jean-Jacques Andrianisa nouveau ministre

Avant sa nomination, le nouveau patron de la Sécurité publique a été le Directeur des Renseignements et du Contrôle de l'émigration et de l'immigration.

La sanction est tombée en ce qui concerne l'affaire Befandriana Nord. Alors que l'enquête relative au meurtre d'une femme aveugle âgée de 70 ans et à l'incendie de 487 maisons d'habitation dans la Commune d'Antsakabary dans le District de Befandriana Nord suit son cours, le président Hery Rajaonarimampianina a décidé de sanctionner le premier responsable de la Police nationale. Le décret n° 2017-148 portant abrogation de l'article 1 du décret 2016-265 concernant le ministre Anandra Norbert a été pris au cours du Conseil des ministres qui s'est tenu hier au Palais d'Iavoloha. Considéré du côté des tenants du régime comme « celui qui a mis de la poudre au feu », le ministre de la Sécurité publique a donc été limogé. Il vient d'être remplacé par le Contrôleur Général de Police, Mamy Jean-Jacques Andrianisa. Avant sa nomination, le nouveau patron de la Sécurité publique a été le Directeur des Renseignements et du Contrôle de l'émigration et de l'immigration.

Indésirable. Suite à l'affaire Antsakabary, Anandra Norbert est devenu indésirable au sein même du gouvernement. Dans la soirée de mardi, alors qu'il était présent à Ivato pour accueillir le Premier ministre qui était de retour de son voyage à Paris, le ministre de la Sécurité publique s'est fait réprimander devant quelques membres du gouvernement et quelques personnalités présentes dans le salon d'honneur de ladite Aéroport, par Olivier Mahafaly Solonandrasana. Pour rappel : le 22 février dernier, alors que cette affaire venait d'exploser, le numéro Un de la Police nationale, ou l' « ex »-numéro Un pour être précis, a déclaré que c'est un déséquilibré mental qui a incendié les six villages d'Antsakabary. Une déclaration que bon nombre d'observateurs considèrent comme une véritable « bourde ». Mis à part les autorités judiciaires, de nombreux autres hauts responsables en l'occurrence du Groupement de la Gendarmerie de Befandriana, les notables et les élus issus de la partie Nord de la Grande île, les prêtres de Befandriana Nord, et la population de la Commune d'Antsakabary, ont également démenti les propos du ministre Anandra Norbert.

Félicitations. En tout cas, la décision du Conseil des ministres d'hier a été saluée par bon nombre d'observateurs. Pour une fois, le président Hery Rajaonarimampianina a reçu une vague de félicitations à travers les réseaux sociaux. Avec ce limogeage d'Anandra Norbert, le numéro Un d'Iavoloha fait preuve de fermeté envers ceux qui ternissent l'image du régime. Toutefois, cette fermeté devrait aussi s'appliquer aux autres ministres défaillants et à tous les hauts responsables qui ont failli à leurs missions. Une obligation de résultats est de mise notamment en cette période où le pays fait face à de nombreuses difficultés socioéconomiques. A qui le prochain tour ? C'est la question qui se pose et qui s'impose. Qu'en est-il du remaniement gouvernemental tant attendu aussi bien dans les rangs des acteurs politiques qu'au niveau de la population qui attend que des résultats palpables des actions du gouvernement puissent avoir des impacts positifs sur leur vie quotidienne ? Nul n'ignore en effet que le ministre de la Sécurité publique Anandra Norbert n'est pas le seul fautif, ni le seul membre du gouvernement qui a failli à sa mission. Il n'est pas non plus le seul qui a terni l'image du régime. En tout cas, pour ce qui est de l'affaire Antsakabary, la population attend désormais une enquête impartiale pour découvrir les véritables auteurs du meurtre de la femme aveugle âgée de 70 ans brûlée vive dans sa maison, et les responsables de l'incendie des six villages de Befandriana Nord. Un mea-culpa de la part de la Grande famille de la Police nationale fera aussi calmer la tension.