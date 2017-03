Afrique de l'Ouest: Bloco Malagasy - Le groupe met le cap sur l'Afrique de l'Ouest

L'Alliance Voahary Gasy (AVG), via la mise en œuvre du projet ALARM (Application des Lois contre les Abus sur les… Plus »

Avec cette tournée d'échanges interculturels en Afrique de l'Ouest, les jeunes filles de la Bloco Malagasy vont non seulement s'améliorer personnellement mais elles vont aussi impacter positivement leur communauté en se battant pour la noble cause qu'est l'accès à une éducation de qualité pour tous !

À Bobo-Dioulasso, capitale économique du Burkina Fasso, les ambassadrices de l'éducation pour tous auront l'opportunité de partager avec les marionnettes géantes Les Grandes Personnes de Boromo. En plus des ateliers de fabrication des marionnettes géantes, les percussionnistes rencontreront des artistes locaux et des concerts se succèderont durant leur séjour.

Armées de leurs tambours et de leurs engagements, les filles du groupe vont revendiquer l'importance de l'éducation pour tous. Ce voyage culturel est organisé par le réseau Eau de Coco dont fait partie Bel Avenir. Dans le cadre de la célébration de la semaine de la Femme du 7 au 12 mars, les talentueuses percussionnistes vont se produire et échanger avec de jeunes ivoiriens de différents centres et établissements scolaires d'Abidjan. Les jeunes de Tuléar seront aussi à l'honneur durant le Forum de l'entreprenariat et de l'emploi féminin. Le groupe terminera son périple en terre ivoirienne dans la ville de Bouaké.

