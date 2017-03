Madagascar: Bibliothèque d'Antanimbarinandriana - Lalao Ravalomanana boycottera l'inauguration !

L'Alliance Voahary Gasy (AVG), via la mise en œuvre du projet ALARM (Application des Lois contre les Abus sur les… Plus »

Par ailleurs, la même source de nous informer que « l'élue de la Capitale ne souhaite pas inaugurer une infrastructure qui ne suit pas les normes, qui est construit à la va-vite et qui pourrait mettre en péril la vie de plusieurs élèves ». Apparemment, la CUA a campé sur ses positions et n'a pas changé d'avis concernant cette affaire de « bibliothèque d'Antanimbarinandriana ».

Illégalité. Effectivement, d'après nos sources, Lalao Ravalomanana ne sera pas présente auprès des autres femmes au pouvoir pour célébrer la journée mondiale de la Femme, le 8 mars. Et pourtant, la bibliothèque sise à Antanimbarinandriana, un projet présidentiel en général et de la Première Dame en particulier, sera inaugurée à cette date. Alors, pourquoi Lalao Ravalomanana ne viendra-t-elle pas ? « La commune urbaine d'Antananarivo a d'ores et déjà organisé un évènement pour cette date et madame le Maire ne pourrait pas honorer celui organisé par l'Etat central », a indiqué notre source auprès de la CUA.

