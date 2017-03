Madagascar: Une sanction exemplaire

L'Alliance Voahary Gasy (AVG), via la mise en œuvre du projet ALARM (Application des Lois contre les Abus sur les… Plus »

Ce limogeage était une décision nécessaire et il intervient dans un ministère clé. Mais ce ne doit pas être la seule mesure que le président de la République et son Premier Ministre doivent prendre car beaucoup d'autres secteurs de la vie publique ont besoin d'être assainis. Auront-ils la volonté de le faire ? Pour rétablir cette relation de confiance entre l'Etat et la population, il faut avoir le courage de s'attaquer à la corruption et de remplacer tous ceux qui font des abus dans leur domaine. Ceux que ces derniers font n'apparaissent pas au grand jour, mais ils sont tout aussi coupables que ceux qui font des bavures. Il est peut être temps pour le chef de l'Etat d'y songer,

La sanction était attendue depuis longtemps et elle est enfin tombée. Le ministre de la sécurité publique a été limogée après ces bavures commises par certains de ses subordonnés dans la région de Befandriana Nord. Le scandale fut si énorme que le pouvoir n'a pu agir autrement pour calmer la rancœur d'une population brutalisée et souffrant d'un véritable sentiment d'injustice.

