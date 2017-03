Madagascar: Musique - Master Sound Studio veut travailler aux normes internationales

Une control room spacieuse et confortable, trois cabines permettant d'enregistrer tout type de formation, aussi bien un artiste seul qu'un groupe de musiciens, du matériel de back line, guitares, amplis, batteries, et bien plus encore, trois lives rooms pour les prises de son et une régie particulièrement bien équipée.

C'est ce que le Master Sound Studio, un nouveau studio d'enregistrement, propose aux artistes désireux de faire un album tout entier. A Alakamisy Ambohidratrimo. Laura Guerriaud et Jean Jacques Merlet accueillent tous les artistes, en les accompagnant dans leurs démarches créatives, mais aussi à travers toutes les étapes de la création sonore : enregistrement, montage, mixage analogique et

numérique et mastering ainsi que dans la création et le tournage de clips. Par ailleurs, il estime que travailler de concert avec l'artiste est le processus le plus important pour garantir la qualité et l'intégrité du produit final. Ce travail permet entre autres de chercher les solutions vers une internationalisation de la musique « malagasy ».