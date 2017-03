Madagascar: Banque de Sang - Service minimum depuis hier !

L'Alliance Voahary Gasy (AVG), via la mise en œuvre du projet ALARM (Application des Lois contre les Abus sur les… Plus »

Bonne gouvernance . Outre le paiement des primes de rendements, le personnel a également déploré une mauvaise gouvernance s'opérant au sein de l'établissement. Une des causes de la revendication sur le limogeage de l'équipe dirigeante d'ailleurs. Fortunée Herisoa quant à elle réplique sur le fait de l'existence d'une cellule d'audit qui est chargée d'évaluer les performances en termes de gouvernance au sein du ministère de la santé publique. « L'évaluation de la gouvernance ne se fait pas gratuitement comme ce que le personnel fait actuellement » a-t-elle enchérie. Avant d'ajouter « qu'il appartient aux instances supérieures, c'est-à-dire le Ministère de la santé publique de décider si elle doit être remplacée ou non ». Dans cette guerre intestine au sein de la banque de sang, il faut retenir une chose importante. C'est le souci, des deux parties, quant à la continuité des services publics au détriment des différends existants, notamment le ravitaillement en sang des malades. Ledit ravitaillement étant vital pour ces derniers.

Continuité . En dépit de la déclaration de grève, le personnel de la banque de sang affirme que les services vont normalement continuer au sein de l'établissement. « Il ne faut pas faire des patients des otages », a déclaré un membre du personnel. Avant d'ajouter que le besoin en sang étant vitale pour les patients des hôpitaux malgaches, il faut que le ravitaillement et la collecte soient assurés à tout moment. Propos partagés par le directeur de l'établissement, Fortunée Herisoa, qui a affirmé que « la santé des malades passent avant tout ». Cette dernière n'a pas manqué d'apporter sa version sur la situation actuelle de la banque de sang. Ainsi, à elle de préciser que « le paiement des primes d'intéressements a été validé par le conseil d'administration et que lesdits primes arriveront bientôt ». Fortunée Herisoa d'ajouter que le conseil d'administration est le seul à même de prendre une telle décision mais que le problème sera résolu dans un futur proche.

« Nous réclamons le limogeage, dans les brefs délais, des dirigeants de la Banque de Sang. Nous réclamons également le paiement des primes de rendements non perçus de 2012 à 2016. » Ce sont là les propos des représentants du personnel de la Banque de Sang hier lorsqu'ils ont affirmé publiquement leur initiative de faire la grève. Une situation déjà annoncée par ledit personnel le mois de février dernier lors d'une déclaration publique effectuée à Anosy durant laquelle le personnel a déjà annoncé leurs requêtes. Un terrain d'entente semble donc ne pas être trouvé entre les deux parties car le service minimum est déclaré à la banque de sang. Et ce, malgré « une rencontre effectuée entre le personnel et le ministre de la santé publique ».

