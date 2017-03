Madagascar: Portrait - Naday, un passionné engagé !

Musicien, auteur, compositeur, Naday est un artiste anticonformiste qui veut vivre librement de son art et de sa passion. Il veut pousser la réflexion artistique vers d'autres horizons pour que les artistes soient des citoyens engagés dans le développement du pays.

Avec ses dreads locks noirs et blonds, Naday ne passe pas inaperçu. Tel une petite puce lorsqu'il joue de sa guitare sur scène, il ne tient pas debout et se laisse transporter par les riffs de sa musique, se la jouant rock star dans toute son attitude. Il saute, il se déhanche, il fait danser ses dreads façon headbang... à lui seul il fait son spectacle, comme s'il jouait devant des milliers de spectateurs dans le stade de Wembley. Car tel est son rêve, jouer sa musique en toute liberté et s'exprimer comme il le sent.

LA Doudh. Naday, c'est à travers le légendaire groupe LA Doudh que la scène rock l'a découvert. Dans les années 90, cette nouvelle vague de rock alternatif était un style avant-gardiste. Et seuls les férus de ce mouvement underground anticonformiste suivaient le genre. Naday, auteur, compositeur et guitariste dans le groupe, se démarquait par sa composition et son arrangement. Un vent frais, du rock dans toute sa splendeur mais influencé par les sons purs mélangés à du presque électro des artistes anglais et américains qu'il adorait. Lenny Kravitz, Jamiroquai... l'ont inspiré. Mais il ne pouvait pas se contenter de reproduire. Pour Naday, la composition c'est d'abord la création. Ne pas se contenter de la facilité, mais aller au-delà des notes pour structurer ses arrangements. LA Doudh, fort de ses membres dont Doda et Dadee, était un vrai ovni musical. Une frange du public a suivi, et l'histoire continue.

Engagé. Naday, c'est un créatif qui a plein d'idées dans sa tête. Musicien, mais pas seulement, parce que pour lui, la journée ne se résume pas seulement aux notes de sa guitare. Toujours à l'affut des dernières actualités, notamment internationales, il suit de près la géopolitique mondiale pour réfléchir sur le développement local. En 2007, il commence à penser à un projet sur la protection de l'environnement. Un concept concrétisé en 2008 à travers le projet Guitar Wood qui consiste à réunir des guitaristes de divers horizons pour sensibiliser les élèves au respect de l'environnement, et à une éducation sur la biodiversité de Madagascar. Le projet a été mis en œuvre par l'Association Twanora et a connu un succès. Un album et une tournée nationale après, Naday en a été satisfait. Aujourd'hui membre de la grande famille Voots Kongregation, il continue à susciter la réflexion autour de lui sur les vraies responsabilités des artistes dans la société où ils vivent. Pour ne pas rester de simples saltimbanques, mais des citoyens engagés.

« Nadayzation ». Côté musique, à part les albums « So Dark and So Bright » et « Humanonatiora » de LA Doudh, et le collectif « Guitar Wood », Naday a sorti un album en solo « Nadayzation ». Un album qui dépeint son humeur, son monde et toute sa musique. Musique rock, plutôt urbaine, avec des langues du monde qui s'entremêlent : malgache, anglais... Mais Naday continue d'écrire, de composer et d'arranger au sein de sa nouvelle famille Voots Kongregation. Pas encore de projet d'album, il ne court pas après ça, mais vit de sa passion, la musique. Et que ceux qui le connaissent le suivent. « Tapitra ! »