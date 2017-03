Tchad: Mobilisation citoyenne contre une taxe sur les communications

« J'ai deux téléphones, donc je les éteins depuis le matin. Subitement, nous dit qu'on nous taxe à chaque fois qu'on appelle. Dans la journée, tu peux appeler six fois, sept fois, dix fois. On t'enlève de l'argent. C'est incompréhensible pour moi. Ça, c'est ruiner davantage les gens franchement. S'il y a d'autres actions, je vais les suivre. »

Depuis le début de cette année, une nouvelle taxe a fait son apparition dans le secteur des communications. Les usagers du téléphone mobile doivent payer à chaque recharge 18% de taxe en plus de leur crédit de communication. Une mesure qui énerve : « Même bien avant cette taxe, la population se plaint. Et encore avec cette taxe, on ne sait pas ce que le pays nous veut... »

