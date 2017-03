Ile Maurice: Service des pêcheries - Passing out Ceremony pour 24 nouveaux Fisheries Protection Officers

communiqué de presse

Une Passing out Ceremony pour 24 Fisheries Protection Officers (FPO), qui avaient été recrutés en juillet 2016, se tiendra le samedi 4 mars 2017 à la Police Training School à Beau Bassin. Ces nouvelles recrues viennent renforcer les rangs du Fisheries protection Service du ministère de l'Economie océanique, des Ressources marines, de la Pêche, et de la Marine.

Dans le cadre de leur formation, les 24 FPO ont suivi un cours au département de la Police sur l'autodéfense et l'utilisation des armes. Ils se sont ainsi familiarisés avec plusieurs thèmes notamment le drill, la conduite éthique et légale, les droits humains, le team building, le Public Officers Protection Act, le commerce illicite humain, les procédures judiciaires, les drogues illicites, les lois et règlements relatifs à la pêche et les ressources marines, et la sécurité personnelle. Cette formation leur a permis de s'équiper d'outils et de compétences nécessaires en vue de faire face à diverses situations au cours de leur carrière.

Lors de la cérémonie de Passing out Parade, les trois meilleures recrues ayant brillé au niveau du General Course, Drill, et Safety, seront récompensées.

Formation

Les 24 FPO ont déjà complété l'année dernière une formation de deux semaines au Fisheries Training and Extension Centre à Pointe aux Sables afin d'acquérir les compétences nécessaires pour bien s'acquitter de leurs tâches.

La formation était animée par des cadres du ministère du l'Economie océanique, des Ressources marines, de la Pêche, et de la Marine ; de l'Independent Commission against Corruption ; des Services météorologiques de Maurice ; du National Disaster and Risk Reduction Management Centre ; et de l'Albion Fisheries and Research Centre. Les nouveaux FPO ont également visité le Port State Control où ils se sont familiarisés avec les diverses étapes de contrôle et d'embarquement des navires de pêche.

Après cette formation, les FPO ont été postés pendant un mois dans les Fisheries Posts à travers le pays. Ils ont ensuite travaillé sur un système de rotation en vue de leurs fonctions liées à l'application des lois. Cinq recrues étaient postées à la division Statistiques de l'Albion Fisheries Research Centre pour la collecte de données scientifiques.

Rôles et responsabilités des Fisheries Protection Officers

Les FPO sont appelés à réglementer les activités de pêche et appliquer les provisions du Fisheries and Marine Resources Act 2007. Les poursuites en matière de pêcherie devant la cour est un autre volet de leur fonction.

Leurs activités comprennent aussi la protection et la préservation de l'écosystème marin. De plus, ils font le suivi de toutes les activités de pêche et contrôlent les poissons et produits à base de poissons dans les points de vente et postes de débarquement de poissons. Les FPO mènent également des patrouilles de surveillance dans les zones marines et les Iles.

