Ile Maurice: Transition énergétique - Le premier colloque Energie et Entreprises s'est tenu hier à Bagatelle

communiqué de presse

Le premier colloque Energies et Entreprises avec pour thème 'Nou Lenerzi, la dynamique de l'île Maurice en transition énergétique sous la dynamique Energies et Entreprises', s'est tenu hier à Bagatelle. Cette initiative revient au ministère de l'Energie et des Services publics, Business Mauritius, Agence Française de Développement, et Switch Africa.

Des partenaires publics et privés se sont ainsi réunis autour de la transition énergétique pour faire un bilan des actions entreprises jusqu'ici et dresser la feuille de route afin de pouvoir réussir la transition énergétique.

Transition énergétique-Economies d'énergie au sein des entreprises

L'objectif principal est de mettre en place des mécanismes forts et durables au sein de l'ensemble des entreprises mauriciennes afin de leur permettre de générer des économies d'énergie et financières beaucoup plus significatives.

Rien que sur le pôle Efficacité Energétique au plan national, cela devrait générer 40 MW en moins sur la facture énergétique ainsi que 173 000 tonnes d'émission de CO2 évitées. Ces chiffres sont appelés à croître d'une manière exponentielle à l'avenir, au fur et à mesure que les entreprises, en relation avec la politique nationale, œuvreront en faveur de la transition énergétique.

La transition énergétique offre un monde plus solidaire où les entreprises engagées vers les Objectifs du Développement Durable (ODD), contribuent à l'action sociale du pays. Un nouveau paradigme où 'chacun produit, consomme et partage l'énergie'.

Retombées du colloque

Le colloque a permis de regarder l'avenir à travers les ODD. Maurice a été l'un des premiers signataires de la charte de COP 21 en décembre 2015 et la transition énergétique fait partie de l'objectif numéro 7, qui est celui d'assurer aux populations l'accès sans restriction aux sources d'énergies propres, modernes et durables.

Le Premier ministre adjoint et ministre de l'Energie et des Services publics, M. Ivan Collendavelloo, a expliqué que le gouvernement s'engage à aller vers un meilleur système de gestion de l'énergie notamment au niveau des entreprises. Il s'est aussi appesanti sur l'importance d'un changement de mentalité et de comportement. 'Si nous ne changeons pas nos comportements, nous n'arriverons pas à réussir la transition énergétique', a-t-il fait ressortir.

Après le photovoltaïque et les éoliennes, Business Mauritius s'attend à des mesures fortes et innovantes de la part de ses partenaires en collaboration avec le ministère de l'Energie et des Services publics. Ainsi, les acteurs présents ont pu prendre connaissance de la palette de mesures incitatives en termes de technologie et de financement dont ils pourront bénéficier.

Selon M. Mickael Apaya, chargé de mission de Business Mauritius, 'les jalons sont maintenant posés et la progression de nos objectifs est plus qu'encourageante. Le colloque nous a permis de mesurer le chemin parcouru et d'établir une feuille de route claire et précise sur le rôle de chaque partenaire. Mobilisons nos idées, nos savoir-faire, nos énergies et notre fierté pour donner notre identité à cette dynamique de transition énergétique. Pour gagner une longueur d'avance et être une île exemplaire. »