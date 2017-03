communiqué de presse

Ce 1er mars 2017, reprenant le rapport du Bureau Conjoint des Nations-Unies aux Droits de l'Homme (BCNUDH) en République Démocratique du Congo, le Haut Commissariat aux Droits de l'Homme des Nations-Unies et la MONUSCO ont rendu public un communiqué mettant en cause les forces de défense et de sécurité de notre pays pour des graves violations des Droits de l'Homme au mois de décembre 2016 ayant causé, selon les auteurs, quarante (40) morts et 147 blessés dans plusieurs villes de notre pays.

Le Gouvernement, par mon Ministère, après les observations pertinentes faites hier même par Mme le Ministre des Droits Humains, tient à éclairer l'opinion à ce sujet.

Mais auparavant il lui paraît utile, pour mieux faire appréhender son argumentaire, de dire un mot sur le rôle dévolu aux Organisations Non Gouvernementales (ONG) dont certaines ont, selon des informations en sa possession, joué le rôle le plus déterminant dans la production de ce rapport très alarmant.

Mesdames, messieurs dans un monde plus que jamais ouvert, caractérisé entre autres par la globalisation des interactions, divers acteurs sont appelés à intervenir sur la vie quotidienne de tant des pays que de la communauté internationale.

Parmi ceux-ci, on compte de plus plus d'Organisations Non Gouvernementales (ONG), aussi bien nationales qu'internationales qui se spécialisent dans plusieurs secteurs dont celui des Droits de l'Homme qui fait l'objet de nos préoccupations aujourd'hui.

Aucun gouvernement ne peut ignorer leur rôle qui consiste essentiellement à apporter une collaboration précieuse aux décideurs politiques de leurs pays d'origine ou des pays dans lesquels elles sont accueillies car elles fournissent des informations utiles sur questions de leur sphère d'activités et peuvent attirer l' des gouvernants en tirant la sonnette d'alarme en cas de constatées afin de consolider le vivre-ensemble harmonieux communautés et des peuples.

Ces ONG sont donc des témoins vigilants de l'évolution du monde.

Elles constituent, à ce titre, des soutiens opérationnels à l' des gouvernants là où se déploient leurs activités. Toutefois, ne peuvent pas, dans un Etat de droit, entreprendre des actions gouvernance parallèle, encore moins des activités concurrentes rivales voire hostiles à celles des institutions légitimes d'un qui sont les seules responsables et comptables de la gestion publique.

Si elle est donc la bienvenue et appréciée à sa juste valeur, l' des ONG ne peut dès lors s'envisager dans notre entendement qu' termes de complémentarité par rapport aux structures établies dans un pays donné. En effet, dans la division sociale travail, la légitimité démocratique est réservée aux gouvernants.

Ceci dit, le Gouvernement de la RD Congo comprend que le BCNUDH, agence intergouvernementale, coopère activement avec des ONG Droits de l'Homme pour dresser ses rapports périodiques, dont sous examen portant sur les événements de décembre 2016.

Mais il peut s'empêcher d'y noter une série d'approximations délibérées et contrevérités qui transparaissent dans les parties du rapport dans le communiqué distribué ce 1er Mars qui copient 'in extenso' productions non avérées et politiquement motivées, pour ainsi dire, certaines ONG.

Nous mentirions en disant que le fait que ce soit diffusé à la veille des discussions sur le renouvellement mandat de la MONUSCO ne nous intrigue pas.

Il est possible que relève d'une pure coïncidence mais pareille concomitance au d'une vieille pratique dont la République Démocratique du Congo a souvent eu à faire les frais au cours de ces dernières années ne laisser indifférent un gouvernement normalement constitué.

Appelons chat par son nom : cette vieille pratique, vous le savez, consiste inonder les médias et les décideurs - particulièrement - de légendes infamantes qui, visiblement, visent à l'accroissement des moyens d'action ou le renouvellement des de leurs auteurs.

Elle ne prêterait pas à conséquence si n'aboutissait pas, malheureusement, à enfoncer dans le même notre pays dans le marasme. En effet, le pessimisme de qu'induit cette pratique odieuse entraîne, entre autres conséquences,

celle d'accroître artificiellement l'indice de pays à risques de RDC, ce qui démobilise les investisseurs et les touristes et maintient dans cet insoutenable paradoxe de pays potentiellement avec une population très pauvre.

Mesdames, messieurs de la presse,

Au-delà du destin d'un gouvernement ou d'un régime politique, estimons que pour notre pays, c'est trop cher payer les intérêts corporatistes d'un quarteron d'animateurs d'ONGs.

D'où regret de voir le BCNUDH préférer se recroqueviller sur méthodologie axée essentiellement sur des récits adossés à des répandues à dessein par de telles sources pour stigmatiser d' manière devenue quasi rituelle ce qu'il qualifie de « restrictions libertés de réunions et des libertés individuelles » en RDC.

Sans le moindre mot sur des actes criminels constituant autant de violations des droits humains préalables aux faits allégués qui été commis par certains acteurs connus au nom d'une conception des libertés fondamentales garanties au cours du mois de décembre ainsi qu'à eu à le souligner à juste titre le Ministre des Humains dans ses observations.

Sur le fond, alors que les services du Commissariat général de Police Nationale Congolaise avaient, en toute transparence, produit diffusé un rapport avec des faits précis et documentés reprenant auteurs quels qu'ils soient, les identités des victimes et les de survenance des faits rapportés au sujet de ces événements, constatons que le BCNUDH se limite à dresser des statistiques indéterminées. Ceci nous amène à évoquer le contexte dans lequel dizaines de morts ont pu être imputées par les sources de structure des Nations-Unies aux FARDC et à la Police Congolaise.

Fin 2016, une tentative d'insurrection sanglante avec risque guerre civile, préparée et programmée de longue date dans le pays ses initiateurs n'en faisaient plus mystère, mais surtout à d'un pays européen, a effectivement été déclenchée aux fétichisées des 19 et 20 décembre 2016. Devant le des forces nationales de sécurité, cette action avait vite viré à pillages et des règlements de compte d'une rare violence par bandes peu ou pas contrôlées par ceux qui les avaient chauffées blanc dans une bruyante eschatologie du grand soir entretenue fracas par la plupart des médias dits globaux.

Dans la plupart des milieux acquis à ce chaos, on escomptait délectation des bilans macabres apocalyptiques dans un élaboré pour valider une chute inconstitutionnelle du pouvoir en à Kinshasa pour cause de « violations massives des Droits de l' ». Le professionnalisme des forces de sécurité autant que la peu significative des masses congolaises à ce schéma de la brûlée semble avoir contraint les prophètes de malheur à une rentrante avec la vieille rengaine du Congo bashing.

D'aucuns sont de l'avis que ces accusations infondées contre forces de défense et de sécurité sont le fruit de l'agacement quelques bonnes âmes face à cette tournure imprévue prise par événements.

Mais revenons au rapport détaillé de la Police Nationale Congolaise ce sujet que personne n'avait, en son temps, contesté. Il fait état, en tout et pour tout, de 31 morts violentes (et non 40) sur l' du territoire national pendant la période susvisée parmi lesquelles faut compter :

- 09 morts à Kinshasa (dont 01 policier du commissariat de lynché par des manifestants et 01 adolescente tuée par une balle par des agents de sécurité du Chemin de fer dont le train urbain été bloqué par des moellons entreposés par des inciviques sur rails à Bikanga, à hauteur de Kisenso à Kinshasa),

- 09 tués lors d'une attaque de la prison centrale de Butembo au Kivu le 19 Décembre (soit 5 assaillants, 1 policier, 1 FARDC, un autre militaire sud africain de la MONUSCO et 1 civil). ne voit pas comment on peut attribuer ces 9 morts lors d'une de guerre antiterroriste à des « violences policières » !

- 08 personnes tuées à Lubumbashi dont 04 par balles, 03 lynchées et une (01) dame poignardée par un inconnu la nuit du 18 19 décembre,

- 03 pillards morts à la suite d'affrontements avec des vigiles d' boulangerie, de dépôts et de boutiques à Matadi le 21 décembre,

- 02 personnes tuées par balles lors du pillage du Tribunal de Paix de Boma.

Au total donc, sur les 31 pertes en vies humaines enregistrées toute l'étendue du territoire national au cours de ces événements,15 (pas 40) font encore à ce jour l'objet des enquêtes la justice militaire congolaise pour en déterminer la et les auteurs 15 morts par balles dans une demi-dizaine de villes notre pays qu'il revient à la justice d'élucider car nous sommes d'accord qu'il s'agit de 15 morts de trop. On est cependant loin, loin des « 40 personnes tuées par la Police et la GR » alléguées le BCNUDH qui ne reflètent donc aucune réalité et semblent n'avoir évoquées que dans le but d'émouvoir l'opinion ou des décideurs part.

Nous avons du mal à comprendre la méthodologie qui consiste, pour agence intergouvernementale dont la mission en RDC est d'aider autorités à promouvoir et consolider les droits humains à ne fournir auxdites autorités la moindre information même sur personnes prétendument tuées par les forces de sécurité d'elles sous prétexte de la protection des victimes en question si une personne décédée pouvait être ramenée à la vie pour subir pressions de ses présumés bourreaux. Le BCNUDH, il faut le n'est ni outillé, ni attitré pour poursuivre et sanctionner ces qu'il dénonce sans les documenter auprès des technostructures l'ordre judiciaire congolais. Il oppose invariablement au et aux instances judiciaires le principe de la confidentialité pour dérober aux questionnements essentiels sur les preuves d'étayer les graves accusations portées contre le personnel des de défense et de sécurité de la RDC et de permettre d'engager des poursuites contre leurs auteurs présumés. Pourtant, notre connaissance, ce principe de la confidentialité ne vaut, le échéant, que pour une certaine catégorie de témoins ou survivants de crimes particulièrement graves. Il est donc curieux le Bureau Conjoint s'autorise à l'étendre aux victimes, même décédées, des suites des faits allégués. Comme si l'essentiel seulement de discréditer les institutions judiciaires, politiques sécuritaires de la RDC et non de faire triompher la justice et droit au bénéfice de ces malheureuses victimes. Une attitude productive dont on a du mal à saisir la rationalité et l'utilité.

Il existe pourtant une présomption très positive en faveur de crédibilité de la justice congolaise, particulièrement de sa militaire, comme vient de le révéler la sélection, entre une de candidats du monde entier, d'un officier supérieur militaire congolais le Colonel Toussaint Mutanzini par le Général des Nations-Unies pour le poste combien sensible de près le Tribunal Spécial International chargé de connaître des commis en République Centrafricaine. Tout se passe ainsi comme si, d'une part, la Communauté internationale au plus haut niveau confiance au professionnalisme de la justice militaire congolaise et, d'autre part, quelques uns de ses préposés chargés de soutenir place en RDC ladite justice dans son action de répression des internationaux refusent délibérément de coopérer avec elle. Je n' pas en tirer quelque conclusion que ce soit, à ce stade...

Mesdames et messieurs de la presse,

Des prestations du genre de ce communiqué publié à Genève le 1er 2017 ne paraissent guère très éloignés de ces fameux « fake news » (nouvelles fabriquées) destinés à mettre une cible, en l'espèce autorités de la RDC, dos au mur. Une certaine presse bien pensante demande pas mieux qu'à tomber à bras raccourci sur les d'infamie qu'elles charrient. Chaque fois que notre s'efforce de clarifier les choses, son porte-parole que je suis voit affublé de qualificatifs peu flatteurs à la limite de l'insulte,

comme pour le museler. Vous savez que certains puissants m'ont récemment qualifié de « ministre des démentis et du déni », « vuvuzélateur », « théoricien du complot » et d'autres gracieusetés genre. Ils ne m'impressionnent pas. Je m'assume pleinement dans rôle difficile qui est celui d'exiger que la vérité, toute la et rien que la vérité, soit dite sur notre pays dont l'image ne pas être sacrifiée sur l'autel des appétits gloutons de de médias peu scrupuleux en quête de titres sensationnels satisfaire leurs clients ou vendre leurs tabloïds.

Je salue à cet égard l'avènement à la tête de la première mondiale, les Etats-Unis d'Amérique du très atypique nouveau Donald John Trump qui n'a pas aussi la réputation de se manipuler outre mesure par ces fabricants de légendes infamantes des médias qui trafiquent ainsi leur respectabilité. On lui doit concept de « fake news ». C'est bon de voir que nous ne sommes désormais seuls en première ligne dans le combat contre des fameuses « fake news » que nous servent à satiété les médias globaux et dont poison n'a fait que trop de ravages dans notre pays depuis les '60 en présentant notamment Patrice Lumumba, premier élu légitime peuple congolais comme un dangereux communiste à éliminer.

Mesdames, Messieurs,

L'Etat congolais a contracté une dette éternelle envers un autre ses enfants, ancien gouverneur du Shaba, feu Koyagialo qui embastillé comme vous vous en souvenez au début des années '90 à suite de rumeurs infondées répandues depuis Lubumbashi et sur la célèbre affaire dite « Lititi mboka » (fausses informations un faux massacre d'étudiants au Campus universitaire de Lubumbashi).

On sait par ailleurs que bien qu'on puisse reprocher au dictateur roumain Nicolae Ceausescu d'avoir obstinément d'ouvrir son pays à la démocratie, au début des années '90, le « » du massacre de Timisoara qui entraîna sa mise à mort par opposants farouches ne fut en réalité qu'une de ces « fake news » la profession des journalistes n'est pas du tout fière à ce jour.

Tout ceci pour dire qu'en matière de justice et des droits humains, la vérité reste une exigence incontournable. Dans cette histoire 40 tués par la police et la GR en décembre, le Gouvernement n'a l'intention de donner quelque leçon de déontologie à qui que ce mais si une telle pratique, quoique moralement condamnable peut considérée, à la limite comme « de bonne guerre » pour des médias professionnels en quête de sensationnel et de plus larges audiences,

ou pour des opposants peu scrupuleux pressés de « dégager » (le est à la mode) un régime en place, elle est intolérable dans le des préposés des Nations-Unies, considérés à juste titre comme dernier rempart des peuples en déshérence. En s'acoquinant ainsi des groupes d'intérêts privés et dépourvus de scrupules, ici et là, ils jettent sur l'organisation mondiale un discrédit qui gravement sa mission de pacification et de coexistence entre les hommes et les femmes de toute la planète.

C'est la raison pour laquelle nous demandons que se poursuive s'achève, à la faveur de l'examen très prochaine du renouvellement la MONUSCO, le dialogue stratégique entre les Nations-Unies et Gouvernement de la RDC sur les voies et moyens pouvant permettre cette grande organisation à laquelle nous sommes très d'appartenir d'aider les Congolais à atteindre leurs légitimes qui dépassent de loin les considérations mesquines étriquées de ce qu'on a pris coutume d'appeler la politicienne.

Je vous remercie.