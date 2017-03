Afrique: Journée africaine de l'environnement/ Anne Ouloto - : "Nous voulons assumer le leadership d'une gouvernance environnementale"

Les Nations africaines célèbrent aujourd'hui la journée africaine de l'environnement. Cette journée a été instituée pour sensibiliser les Africains sur la dégradation des sols et la désertification, qui constituent les principales causes de la faim, de la privation, de la pauvreté et du sous-développement en Afrique.

Cette année, la célébration officielle de la journée a lieu en Mauritanie sous le thème : « La protection de l'environnement en Afrique au profit des générations actuelles et futures. Mise en œuvre de l'Agenda 2023 ». Partie prenante, le Gouvernement ivoirien, à travers le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, a produit une déclaration pour indiquer clairement que le pays « est confronté à de nombreux défis environnementaux et qu'il s'est engagé à les relever ». En Côte d'Ivoire, la dégradation de l'environnement est due à des facteurs multiples dont l'agriculture extensive, l'urbanisation incontrôlée et le non-respect des normes environnementales par certains industriels déplore la ministre Anne Désirée Ouloto .

A cela, il conviendrait d'ajouter l'incivisme de la population en ce qui concerne la salubrité et la forte corrélation établie entre la dégradation de l'environnement et la recrudescence de nombreuses maladies. Mais, le pays a-t-elle ajouté est déterminé à sauver son patrimoine environnemental. « Dans ce cadre, des actions majeures sont et continueront d'être menées », a déclaré Anne Ouloto, citant à cet effet les activités de lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts, la pratique d'une agriculture intelligente et des actions vigoureuses de reboisement, la préservation des espèces animales et végétales en voie de disparition, notamment l'éléphant qui est le symbole de l'emblème de la Côte d'Ivoire. Il s'agit aussi, a-t-elle rappelé, de l'opération Grand ménage. « Une opération éco-citoyenne majeure que chaque Ivoirienne, chaque Ivoirien doit désormais perpétuer chaque premier samedi du mois, pour vivre dans un environnement sain ». Avec toutes ces actions, « l'ambition du ministère en charge de l'environnement est d'assumer le leadership d'une gouvernance environnementale ».