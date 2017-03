Congo-Kinshasa: Thérèse Mujanyi - «Nous devons arriver à ce que les femmes décident au même titre que les hommes»

Thérèse MUJANYI est deuxième Secrétaire Général des FONUS (Forces Novatrices pour l'Union et la Solidarité) et est coordinatrice des femmes fortes de la Dynamique de l'opposition (Coffop). Hormis ses fonctions politiques, elle travaille à l'Hôpital Général de Référence de Kinshasa en tant que chef de service adjointe Assurance au nouveau laboratoire. Nous l'avons abordée pour nous donner son point de vue sur la situation politique de l'heure.

Femme au foyer, comment vous êtes-vous retrouvée en politique parlez-nous de votre cursus ?

Je suis la fille d'un cadre d'un cadre d'un parti politique, le Pdc, le défunt professeur Kasonga Kadiobo, ancien Président provincial. voyais comment mon père militait et s'activait pour son parti. Il m' beaucoup inspirée et j'ai voulu emboîter ses pas dans la politique.

C'est ainsi que j'ai adhéré depuis 1983 au PDC. J'ai poursuivi combat à l'exemple de mon père. Quant à mon cursus politique, j' quitté le PDC pour l'Urec du Professeur KASHALA et quand il parti, je peux dire avec son parti, je n'ai pas abandonné puisque politique me tient à cœur. Etant une femme ambitieuse, j'ai adhéré FONUS du président Olenghankoyi. Je travaille beaucoup je défends parti, je suis en règle par rapport à mes cotisations, je suis en matière de sensibilisation. Vu mes prestations très et mon activisme, le président du parti Olenghankoyi m'a deuxième Secrétaire Général.

Je considère que la politique n'est pas qu'une affaire d'hommes.

Préoccupée par l'absentéisme frappant des femmes dans la politique surtout l'image qu'a la femme sur la femme politique, considérée une femme légère, je me suis dit que cela doit changer en cette image. De plus, je n'approuve pas qu'il n'y ait que des pour prendre des décisions dans ce pays et aussi prendre des pour la femme quand elle est absente dans la sphère de décisions. J' résolu de réveiller les femmes qui, pour moi, dorment parce qu'il qu'on retrouve de l'équilibre méritocratique dans la gouvernance pays. Si des femmes ont des atouts et des compétences au même que des hommes, pourquoi dans le gouvernement issu de l'Accord du octobre 2016, il n'y a que 11% de femmes ? Je milite pour que change. Nous devons arriver à ce que les femmes décident au même que les hommes. Je suis un exemple d'une femme politique et encouragée par mon mari qui n'est pas lui-même politicien.

Combattante dans un grand parti de l'opposition, qu'est-ce qui a motivé à créer la dynamique des femmes fortes de l'opposition ?

C'est dans le souci de rééquilibrer les compétences et opportunités que j'ai créé la Coordination des femmes fortes de dynamique de l'opposition, pour encourager les femmes à adhérer partis politiques. Cette dynamique de l'opposition est un ensemble dans lequel il y a des sous-ensembles qui sont plates-formes dont chacune est représentée par une femme leader. regroupe 20 plates-formes. Nous pensons que cela va soulager souffrances des femmes qui se plaignent au lieu de combattre. Il atteindre la méritocratie de 50% de femmes et de 50% d'hommes dans partis et dans la gouvernance. La dynamique se réfère à dispositions sur le plan international par rapport aux droits de femme dont la RDC est signataire et à la constitution du pays sa mission de sensibiliser les femmes pour qu'elles qu'elles ont leur place dans la sphère politique et surtout celles ont des atouts et qui s'ignorent. Les femmes congolaises ne pas toujours attendre qu'elles soient propulsées, elles mériter. Nous menons des actions de plaidoyer pour qu'au sein gouvernement de large union nationale qui sera bientôt publié, que femmes soient suffisamment représentées. Par contre, nous l'absence des femmes ; deux seulement et aucune du Rassemblement travaux du Centre Interdiocésain.

Quelle est votre lecture de la situation politique à l'heure actuelle ?

Nous avons perdu un grand combattant, le patriarche Etienne , un grand homme d'Etat. Le Président du Rassemblement est mort combat , pendant les négociations du camp Tshitshi et de Limeté. C' un grand vide pour le pays et je pense que nous sommes en famille que malgré les disputes et les désaccords, le gouvernement de union nationale sera bientôt connu. Pour nous du Rassemblement, c' la condition pour que des funérailles dignes soient organisées. N' déplaise à tous ceux qui pensent que les membres du recherchent des positionnements pour des postes au lieu d'enterrer chef du Rassemblement décédé il y a un mois. Nous sommes dans période d'un régime spécial et voyons comment sauver le pays.

Concernant certaines situations des turbulences observées à travers pays, Il y a une expression chez nous qui dit « quand un grand tombe, tous les petits arbres aussi tombent avec lui ». Il reconnaitre qu'il y a des situations créées de toutes pièces la mort d'Etienne TSHISEKEDI pour distraire le peuple. Mais ce n' pas l'essentiel. Dès que le Gouvernement de large union sera mis en place, toutes ces tensions vont disparaitre. Rassemblement reste ferme par rapport au texte de l'accord. Il question de donner un nom et avant la mort la Président Rassemblement, il a écrit aux évêques et au moment opportun, évêques vont nous révéler le contenu de cette correspondance.