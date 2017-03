Ile Maurice: Roshi Bhadain - «Pravind Jugnauth doit demander à Sesungkur de démissionner»

Le leader du Reform Party a démenti les propos de Sudhir Sesungkur et a demandé au Premier ministre de le révoquer. «Il accuse Akilesh Deerpalsing d'avoir aidé Alvaro Sobrinho à obtenir son permis de la FSC. Ce qui est totalement faux. D'ailleurs, ce dernier envisage de le poursuivre en justice et de réclamer des dommages de Rs 50 millions», a indiqué Roshi Bhadain. Il a ajouté que les propos du ministre de la Bonne gouvernance vont à l'encontre du communiqué émis par la FSC. L'instance chargée de réguler les activités financières non bancaires a affirmé que toutes les procédures ont été respectées à son niveau pour l'octroi des licences.

«Sesungkur n'a aucune crédibilité.» Virulente sortie de Roshi Bhadain contre le ministre de la Bonne gouvernance et des services financiers lors d'une conférence de presse au quartier général du Reform Party, à Quatre-Bornes, le vendredi 3 mars. Il a commenté les déclarations de Sudhir Sesungkur qui, dans un entretien accordé à l'express, a mis en doute la bonne gouvernance au sein de la Financial Services Commission (FSC) dans l'affaire Sobrinho.

