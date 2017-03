Ile Maurice: Presse portugaise - L'ex-banquier Sobrinho soupçonné d'avoir détourné Rs 18 milliards

L'année suivante, Álvaro Sobrinho quitte la banque. La BESA cumule alors «une dette de 3,3 milliards d'euros» (environ Rs 120 milliards) auprès de la maison-mère. Deux ans plus tard arrive ce qui devait arriver : la BES s'effondre. Le coup de grâce a été porté par les nombreux actifs toxiques du groupe. Ceux de la BESA, en particulier, via sa montagne de prêts hasardeux.

Le lien avec Álvaro Sobrinho ? Pendant dix ans, de 2002 à 2012, il a dirigé la filiale angolaise de cette banque, la Banco Espirito Santo Angola (BESA). Et à en croire le ministère public portugais (l'équivalent de notre bureau du Directeur des poursuites publiques) cité par le quotidien lisboète, la gestion du CEO Sobrinho était des plus douteuses.

