Ile Maurice: Petite-Rivière - Elle séduit la fondation australienne Ducere avec sa plume

S'il a souvent brillé par ses performances sportives, le St. Mary's West se démarque aussi du côté académique. Une de ses élèves, Keshinee Mokhram, a séduit le jury de la Ducere Foundation avec une de ses histoires. Celle-ci paraîtra dans la seconde collection du roman de cette fondation australienne. La nouvelle est tombée le 22 février et fait la fierté du collège.

«Tout a commencé le 25 avril 2015. La direction du collège, alors sous la houlette de Shirley Radegonde, reçoit une circulaire de la PSSA, lui informant que la Ducere Foundation de l'Australie invitait les élèves du secondaire à écrire une petite histoire qui pourrait être publiée dans le roman African Children's Stories de l'association», raconte Giovanni Quirin, employé de l'établissement secondaire. Les élèves, encouragés par les enseignants du département d'anglais, sous la responsabilité de Fiona Aimée, ont répondu par la positive à cette invitation. Et une seule participante s'est démarquée : Keshinee Mokhram, actuellement en Grade 8 (NdlR, Form II).

The Old Lady of BeauBassin est le récit qu'a soumis Keshinee Mokhram. Elle l'avait écrit alors qu'elle était en Form I. S'inspirant d'une expérience vécue, l'adolescente raconte l'histoire d'une dame âgée d'une soixantaine d'années qui a vécu une enfance malheureuse et des situations difficiles. Amère, cette dernière s'est repliée sur elle-même et ses voisins la considèrent comme folle

L'auteure a, quant à elle, bravé les préjugés et pris son courage à deux mains pour parler à la vieille dame. Elle a encouragé la sexagénaire à oublier le passé et à s'ouvrir au monde en parlant, riant et participant à la vie de la communauté.

«J'étais triste en écrivant cette histoire car la dame avait été abandonnée par ses parents, confie la collégienne. Je suis cependant aussi fière d'avoir été suffisamment courageuse pour converser avec elle. Elle est très gentille.» La jeune fille avoue qu'elle ne s'attendait pas que cette histoire retienne l'attention du jury de la Ducere Foundation.

C'est son amour pour la lecture et l'écriture qui a poussé Keshinee Mokhram à participer à cette compétition. D'ailleurs, elle encourage ses amis à lui emboîter le pas et à développer un intérêt pour les livres. Idem pour Anoushka Bhunjhoo, l'enseignante qui a encadré celle qui a non seulement su surprendre le jury, mais également la direction et les membres du personnel du St. Mary's West.

Pour continuer sur cette lancée, la collégienne peut compter sur sa famille, surtout sa mère.