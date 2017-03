Cote d'Ivoire: Développement de la jeunesse par le sport - L'Allemagne et l'Asec signent une déclaration d'intention

Le modèle de gestion et le professionnalisme de l'Asec Mimosas sont, à nouveau, reconnus à l'international. Et cette fois-ci, la reconnaissance est venue de la République fédé- rale d'Allemagne.

Dans sa politique de promotion de la jeunesse par la pratique d'activités sportives et culturelles professionnelles hors de ses frontières et plus particulièrement en Afrique, l'Allemagne a choisi l'Asec Mimosas, désigné club africain modèle par la FIFA. Cette déclaration d'intention de partenariat a été matérialisé, jeudi à Sol Béni, par la signature d'un accord de coopération entre le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement et le club ivoirien le plus titré et le mieux organisé. "C'est un partenariat de développement des activités sportives et même culturelles. Nous sommes heureux de porter ce projet ici en Côte d'Ivoire et surtout à l'Asec. Qui est pour nous un modèle dans ce domaine", a déclaré Dr Gerd Müller, le ministre fédé- ral allemand, lors de la signature. Dr Gerd Müller, présent avec une forte délé- gation ministérielle, a insisté sur le rôle du sport et du football en particulier afin de sensibiliser la jeunesse aux valeurs fondamentales telles que le fair-play et le respect, de renforcer la confiance et la prise de conscience et de promouvoir la responsabilité, l'engagement et le développement dans le domaine social.

A travers ce projet à long terme, les deux partenaires affichent ainsi leur intention de recourir au football pour promouvoir l'éducation, les compétences essentielles et le développement durable, notamment dans l'optique de soutenir les jeunes issus de couches défavorisées ainsi que les joueuses et les experts féminins. Les deux partenaires entendent également tirer de leur expertise afin d'instaurer un nouveau modèle de collaboration entre la coopération allemande au développement et les clubs de football en Allemagne et à l'étranger.

Ce partenariat interviendra dans des domaines très variés tels que la formation des entraîneurs en Côte d'Ivoire et en Allemagne, la formation des clubs à une meilleure gestion durable. Il englobe aussi un programme d'échanges sportifs et culturels à travers l'organisation de stages en Côte d'Ivoire et la participation aux tournois pour les jeunes allemands et ivoiriens et une campagne-tournées en Côte d'Ivoire consacrée à la santé et à d'autres thèmes éducatifs. Ce qui conforte l'Allemagne dans son choix de collaborer avec le club jaune et noir, "un club qui n'a cessé de s'investir depuis plus de 20 ans dans la formation des jeunes et des encadreurs". Mieux, a ajouté le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement, l'apport de Salomon Kalou, l'attaquant du Hertha Berlin (Bundesliga) et ancien pensionnaire de l'académie Mimosifcom a été capital dans la matérialisation de cet accord inédit entre un club et un Etat. Dr Gerd Müller a ensuite encouragé le PCA de l'Asec Mimosas à la mise en place d'une équipe féminine de football. Très honoré par ce choix et Me Roger Oué- gnin a assuré le ministre allemand de l'implication totale de son club dans ce projet. "Ce partenariat entre un Etat et un club ivoirien est une grande première et il convient de remercier l'Etat fédéral allemand pour ce soutien à la jeunesse et au football ivoirien", a précisé Roger Ouégnin.