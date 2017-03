Afrique de l'Ouest: Réunion de la plateforme des régulateurs de l'audiovisuel de l'UEMOA - Ibrahim Sy savané fait le point

Il y a six ans, des femmes ont été massacrées à l'arme lourde au rond-point d'Abobo par des… Plus »

En marge de ce rendez-vous, le président de la HACA met à profit son séjour dans la capitale burkinabé, pour prendre le pouls de la production audiovisuelle sur le continent. « Nous sommes venus voir les tendances qui se dégagent », a confié M. Sy Savané. Le patron de la HACA a visité le 18ème Marché international du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, qui a pris ses quartiers dans la salle polyvalente de Ouaga 2000, où il a échangé avec les producteurs et les réalisateurs.

Selon lui, les participants ont également abordé la question de la transition numé- rique. « Aucun de ces pays n'a atteint ce basculement numérique. Nous pouvons mutualiser nos moyens, échanger les bonnes infos », a fait savoir M. Sy Savané. La réunion, à l'en croire, a aussi évoqué les préoccupations liées à la publicité et à l'archivage audiovisuel, ainsi que l'avenir de la régulation avec les outils numé- riques. « Nous essayons d'imaginer où seront les médias dans les 5 ou 6 années », a fait remarquer le président de l'HACA. Cette rencontre a été surtout l'occasion pour la Plateforme de renouveler ses instances dirigeantes. Ainsi, après la fin du mandat du Togo, c'est la Guinée, qui assurait la vice-présidence, qui prend, comme le prévoient les textes statutaires de cette structure, les rênes de la présidence, à travers la personne de Martine Condé, présidente de la HAC(Haute Autorité de la Communication). Le Mali occupe avec Fodé Touré, la vice-présidence. La Côte d'Ivoire, elle, hérite, via la Haca, du Secré- tariat permanent, depuis la création de la Plateforme en décembre 2013.

Au départ, c'était une simple initiative. Depuis quelques années, c'est désormais une tradition. A chaque édition du Fespaco, le Burkina Faso invite la Plateforme des régulateurs de l'audiovisuel de l'UEMOA et de la Guinée. Cette année, à l'occasion du 25ème Fespaco, le pays des Hommes intègres accueille encore, les membres de ce réseau. Hier, ils ont tenu, au siège du Conseil supérieur de la Communication (CSC), situé au centre-ville de Ouagadougou. Une rencontre à laquelle a pris part le président de la HACA(Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle), Ibrahim Sy Savané. « Cette plateforme va nous permettre de faire converger au plan juridique les textes qui régissent l'audiovisuel. Ce sera un atout pour nos pays si nous réussissons à faire converger ces textes », a-t-il indiqué, au cours d'une rencontre avec la presse à son hôtel. Non sans préciser que sur les huit régulateurs attendus, sept ont répondu présent, un seul étant absent.

