Cote d'Ivoire: Salon International de l'Agriculture de Paris - Le conseil du coton et de l'anacarde à l'honneur

Ce jeudi 02 mars était une journée importante pour la délégation ivoirienne présente au Salon International de l'Agriculture de Paris. En effet, hier, a eu lieu au parc des expositions de la porte de Versailles, la journée promotionnelle du Conseil du coton et de l'anacarde (CCA). « Filière jeune, l'anacarde a été introduit en Côte d'Ivoire pour lutter contre la désertification. Ce produit écologique est devenu économique en raison des opportunités qu'il offre en termes économique et social », a indiqué le Directeur géné- ral du Conseil du coton et de l'anacarde, Adama Coulibaly. Avant de rappeler à ses hôtes que la Côte d'Ivoire est à ce jour le premier producteur mondial de noix de cajou. « Elle doit sa place de leader à une meilleure productivité mais doit relever désormais le défi de la transformation locale du cajou », a-t-il informé.Expliquant que c'est dans cette dynamique que des conventions ont été signées, notamment avec l'Université Félix HouphouëtBoigny d'Abidjan et l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny (INP-HB) de Yamoussoukro, dans les domaines de la recherche et de la transformation.

Présent sur le stand du CCA, Adama Coulibaly, a saisi cette opportunité pour présenter la vision, les objectifs, les organes, les membres, l'organisation et le fonctionnement pratique du Conseil International Consultatif du Cajou (CICC), porté sur les fonts baptismaux, le 18 novembre 2016.

Selon lui, le CICC, organe chargé de la gestion macroé- conomique du cajou au plan mondial et qui a son siège à Abidjan, est chargée de promouvoir le développement durable du cajou dans le monde. « Ce conseil a été conçu lors de la 2ème édition du Salon international des équipements et des technologies de transformation de l'anacarde (SIETTA), à Abidjan. Dix pays producteurs ont participé à l'élaboration des textes fondateurs. A savoir : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Ghana, Guinée Bissau, Guinée Conakry, Sénégal, Tanzanie et Togo », a fait savoir Adama Coulibaly.