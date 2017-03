Cameroun: Jeunes auteurs - Le deuxième concours littéraire lancé

Les Camerounais âgés de 18 à 35 ans ont jusqu'au 30 avril prochain, pour déposer leurs dossiers de candidature au Minac et dans les délégations du pays.Amoureux des belles lettres, la deuxième édition du Concours littéraire national jeunes auteurs 2017, dans les genres de la nouvelle et de la poésie est sur les rails. Il a été lancé le 28 février dernier par le ministre des Arts et de la Culture (Minac), Pr. Narcisse Mouelle Kombi.

Le concours est destiné aux Camerounais âgés de 18 à 35 ans au plus, à la date limite de dépôt de candidature : le 30 avril prochain. La participation au concours est gratuite. Les camerounaises résidant à l'étranger ne sont pas exclus. Mais chaque postulant ne pourra compéter que dans un seul genre littéraire.

Avec pour thème « Patrimoines culturels et développement du Cameroun », le concours vise à inciter et à favoriser la création chez les jeunes. Mais aussi à renforcer la production littéraire nationale en quantité et en qualité.

Une manière pour le département ministériel de forger, motiver des Camerounais capables de remporter des prix Nobels dans ce domaine. Les intéressés sont invités à se rapprocher du Minac et de ses délégations régionales et départementales, où ils devront s'inscrire et déposer leurs dossiers.

A la première édition, près de 190 jeunes ont étalé leur génie sur du papier. Plusieurs ont reçu des prix en espèces et en nature. Et cette année encore, le Pr. Narcisse Mouelle Kombi, lui-même, lauréat d'un prix littéraire en1986 alors qu'il était étudiant, relance l'exercice pour dénicher et primer les meilleurs poèmes et nouvelles.

Cette édition ne sera pas la dernière. Le Minac souhaite en organiser chaque année au Cameroun, tant qu'il en aura les possibilités. Ceci pour créer une émulation auprès des jeunes, promouvoir l'édition nationale et dénicher de nouveaux talents.

Les textes des 15 meilleurs de la dernière édition ont été publié dans un ouvrage collectif intitulé « Paradis d'enfer ». Les lauréats de cette édition seront également accompagnés par le Minac, jusqu'à la publication de leurs recueils de poèmes et de nouvelles. Les résultats seront connus courant juin 2017.