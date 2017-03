Cameroun: Gicam/Auf- Contrat pour la formation et l'emploi

Il convient de souligner que le contrat que viennent de nouer les deux parties est inspiré par la nouvelle politique de l'Organisation internationale de la Francophonie. Laquelle se tourne désormais davantage vers la résolution des problèmes sociaux de base comme l'éducation et l'emploi des jeunes et des femmes, afin d'influencer au final la politique tout court.

Aussi, le Gicam, à travers son président, s'estil montré très satisfait de participer à la stratégie de la Francophonie en cette matière. M. de Gaudemar a quant à lui félicité le rôle leader du Gicam et du Cameroun qui ont adhéré facilement à la proposition de tracer un cadre de coopération nouveau au profit des jeunes et du travail.

L'employabilité des diplômés ainsi formés prescrit une démarche à suivre aussi bien pour la société et l'école que pour l'entreprise qui participe à la formation, en exprimant ses voeux et en déterminant les tendances futures du marché de l'emploi.

Précisément, ont résumé chacun à son tour le président du Gicam Armel François et le recteur de l'AUF Jean- Paul de Gaudemar, ce sont les jeunes, en formation ou en recherche de cursus formateur et les besoins actuels ou à venir de l'économie nationale, qui sont concernés et bénéficiaires de la convention en question.

Le Groupement inter-patronal du Cameroun (Gicam) et l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF) ont signé ce mercredi 1er mars 2017 à Douala un accord-cadre de partenariat destiné à favoriser la prise en charge des relations entre l'université et l'entreprise.

