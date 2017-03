Comores: Le championnat débute le 11 mars sous les meilleurs auspices

La crise entre AB Aviation et l'agence nationale de l'aviation civile touche à sa fin. C'est le message que le… Plus »

Autres clubs qui peuvent prétendre au titre, le Fomboni FC et le Steal Nouvel. Le premier s'est doté récemment d'une pelouse synthétique et reçoit pour le compte de la première journée Wemani FC, alors que le second, vice-champion des Comores en 2016 joue contre Nouvelle Vague de Pagé.

Le championnat des Comores saison 2016-2017 démarre le 11 mars prochain avec la phase régionale. Le champion en titre, Ngaya Club ouvre le bal au stade de Moroni avec le promu, le FC Hantsindzi. Eliminée lors du premier tour de la Ligue des Champions par Young Africans, la formation de Mdé aura à cœur de jouer les premiers rôles au cours de ce championnat. Vainqueur du championnat, Coupe de la Ligue et Super Coupe, Ngaya Club a recruté des joueurs ivoiriens et malgaches pour venir à bout de leur ambition.

