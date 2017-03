Afrique de l'Est: Zones de conflits - La faim persiste malgré de bonnes récoltes mondiales

De plus, la sécheresse en Afrique de l'Est, à la fin de l'année 2016, a accentué l'insécurité alimentaire dans plusieurs pays de la sous-région.

La famine a été officiellement déclarée au Soudan du Sud et la situation de la sécurité alimentaire suscite de vives inquiétudes dans le Nord du Nigeria, en Somalie et au Yémen, ajoute la même source.

Pourtant, alors que la production agricole devrait connaître un rebond dans cette sous-région, les combats et les troubles prolongés contribuent aux déplacements de population et entraînent des souffrances liées à la faim dans d'autres régions du monde.

Ainsi la FAO indique que, près de 37 pays ont besoin d'une aide extérieure pour se nourrir. 28 d'entre eux se situent en Afrique sub-saharienne et subissent toujours les effets prolongés de la sécheresse de l'année dernière provoquée par le phénomène climatique El Niño et notamment ses répercussions sur les récoltes en 2016.

Si les réserves mondiales de nourriture sont abondantes, l'accès à la nourriture est fortement restreint dans les zones touchées par les conflits civils, tandis que la sécheresse aggrave l'insécurité alimentaire dans de nombreuses régions d'Afrique de l'est, a indiqué l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation (FAO) dans un rapport.

Copyright © 2017 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.