Angola: L'obligation du contrat vise à assurer la protection du sportif

Albino da Conceição a également signalé que les règles sur les contrats de formation sportive donneraient un certain sérieux à la formation sportive et contribuerait à la formation technique de l'athlète.

Le gouvernant estime que la norme permettra la protection des sportifs et établira un positionnement différent des clubs en ce qui concerne un certain nombre d'obligations financières envers l'Etat, qui n'étaient pas facturés par l'absence de cet instrument.

Le ministre a expliqué que le projet juridique visait à réglementer la relation de travail entre les sportifs et les clubs, ainsi que les règles sur le contrat entre les entités formatrices et les stagiaires de formation, dont les spécialités ne sont pas prévues dans le régime général du contrat de travail.

Luanda — Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Albino da Conceição, a déclaré jeudi, que l'obligation des contrats du sportif et de formation des sportive visait à assurer la protection des athlètes.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.