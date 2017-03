Gabon: Jean-Gaspard Ntoutoume-Ayi - « Jean Ping est le cheval de Troie des Gabonais pour se débarrasser d'Ali Bongo »

On en discute, ce n'est pas sûr. Nous sommes allés à la présidentielle, nous avons gagné et au bout du compte nous avons perdu ! A priori, nous disposons d'une majorité politique dans le pays qui nous autoriserait donc à gagner.

Les Gabonais sont structurellement « anti-Ali ». Tant que Jean Ping restera, ils seront pour lui. Ils le perçoivent comme le cheval de Troie pour se débarrasser d'Ali [Bongo]. Très honnêtement, si on demande à un Gabonais quel est le programme de Jean Ping, la réponse sera : « Virer Ali, après on verra ! » C'est pareil pour les hommes politiques gabonais. Ils ont intérêt à rester autour de Jean Ping contre [le président] pour leur survie politique.

Pour faire simple, il faut neutraliser tous les « sécurocrates », ces faucons qui sont autour d'Ali [Bongo] depuis juillet 2016 : ministres de l'intérieur et de la défense, membres de la Cour constitutionnelle... Pour être efficace, il suffit de placer quinze personnes sous un régime de sanctions, de geler leurs avoirs et de leur refuser des visas pour l'espace Schengen.

Le message était simple. Après la résolution du Parlement européen [adoptée le 2 février qui juge « extrêmement douteux » les résultats ayant abouti à l'élection d'Ali Bongo Ondimba], l'Union européenne (UE) est dans le processus de l'article 96 avec le Gabon [le Parlement demande au Conseil européen de se saisir du dossier pour atteinte aux droits de l'homme et à la démocratie]. Or le Gabon a refusé de répondre à la demande de dialogue intensifié par l'UE. Il revient donc au Conseil des chefs d'Etat et de gouvernement de prendre une décision.

