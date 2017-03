Cameroun: Sacrés hommes politiques - Ont-ils tous donné leur face aux chiens ?

Pourquoi les peuples du monde ne viennent-ils pas à bout de ces gens dont le métier à lui-seul suffit pour que l'on les reconnaisse dans ce qui leur manque de vertueux. Je vais certainement me faire engueuler par les théoriciens de l'idée que tous ne sont pas pourris. Ils me citeront même François Hollande devenu soudain fréquentable à qui on reconnaît désormais d'avoir eu le courage de ne pas se représenter.

François Hollande serait-il de ce point de vue un homme politique pas comme les autres? Beaucoup ignorent qu'il a été poussé à la sortie par une minorité de frondeurs certes grognards mais fondés à dire qu'il a dévoyé le programme présidentiel de gauche qu'ils avaient soutenu et qui le fit gagner en 2012 face à Nicolas Sarkozy.

Tiens, on parle de mensonge chez les hommes politiques et ce nom me vient à l'esprit. Sarkozy est l'un des plus grands escroc politiques.

Il fait campagne sur des thèmes qui le portent au pouvoir et gouverne autrement. Mais pourquoi s'est-on acharné sur Hollande? Avant-lui qui avait déjà gouverné comme il eut annoncé en campagne électorale?

Le très droitiers Sarkozy a gouverné avec des gens de gauche, prônant l'ouverture. Emmanuel macron se croit le précurseur du ni ni.

Mais Sarkozy au pouvoir était ni gauche ni droite par le choix de ses hommes et ses discours qui frisaient une campagne bis en plein temps d'exercice du pouvoir.avec des prises de position sur la lancée de 2012 qui ne lui sourit malheureusement pas.( 2012 j'entends)

Oui sacrés hommes politiques. Les plus gros menteurs sur terre. Ils se contredisent, se dévoient, se dédisent, retournent leur veste mais nous regardent dans les yeux sans crainte.

Qui peut imaginer que le Général de Gaulle mis en examen soit candidat à l'élection présidentielle. Alors que François FILLON , l'homme droit, honnête le disait, il ne doutait pas qu'il aura fort à faire avec la justice de son pays. vous me direz qu'il n'est pas encore mis en examen.

Hélas! Pour quelqu'un qui prônait la probité à tout crin et qui voulait réduire le train de vie des français parce qu'il faut absolument réduire les déficits, continuer à se battre pour gagner cette élection est synonyme d'avoir donné sa face au chien. Où est la honte chez les politiciens?

Si comme candidat, il est obligé de fuir cette foule qui lui est devenue hostile et qui le siffle partout, comment compte-t-il gouverner la France? Le président français sera sifflé partout même devant des hôtes étrangers que ça ne dirait rien à FILLON? Non, il tient à être président coûte que vaille.

Mais pourquoi je m'acharne sur la France alors même que le continent africain,mon continent n'est pas un exemple de probité, de respect de la parole donnée.

Où en est-on au Cameroun avec la décentralisation votée en 1996 après les tripartites de 1990? Que dit-on du décret de 2004 qui dénature l'esprit de la loi de 1996 et met les présidents de régions sous la tutelle des gouverneurs nommés?

Que fait-on du déverrouillage de la constitution en 2011 alors que la limitation du mandat présidentiel fut une conclusion de la tripartite voulue par tous pour une paix durable au Cameroun? Paul BIYA a menti aux Camerounais et détourné ses propres promesses.

Idem pour SASSOU NGUESSOU qui pire encore avait écrit un livre consacrant sa retraite politique et le respect de la constitution avant de faire comme BIYA et autrefois BONGO, revoir la constitution pour demeurer président.

Charles MWEWA affirme dans un article intitulé "L'Afrique: l'obsession du mensonge en politique"que "des promesses non tenues, des insinuations, de pures machinations sont devenues la règle en politique. La chose la plus inquiétante est l'acceptation de ces mensonges par le plus grand nombre" Mais j'ajoute que ceci est également vrai en Europe.

Le cas FILLON est révélateur de ce que du nord au sud, de l'est à l'ouest sur cette planète, l'Homme politique fait partie des plus gros menteurs de l'humanité. Il est urgent de repenser la politique et de retirer à son exercice tout professionnalisme car ceux qui en vivent nous flouent constamment.