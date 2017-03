Algérie: Lancement d'une formation LMD en assurances et réassurances à l'université de Boumerdes

Boumerdes — Des préparatifs sont en cours en vue du lancement d'une formation LMD professionnelle en assurances et réassurances à la Faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion de l'université de Boumerdes, a-t-on appris jeudi du responsable du projet, Khoukhi Abderrahmane.

Ce projet est dicté par "les grands besoins exprimés pour la formation dans ce domaine", a-t-il indiqué en marge d'une conférence sur le thème "Réassurance en Algérie".

"Une importante demande est exprimée par les sociétés d'assurances et de réassurances en Algérie pour la formation de cadres compétents dans ce domaine", a-t-il affirmé, signalant que la formation en la matière se limite actuellement au Master, assuré au niveau de l'université de Boumerdes et de certains établissements publics et privés et dont les diplômés "sont peu nombreux".

Pour M. Khoukhi il est impératif de "clarifier l'image du secteur en milieu universitaire par la création de passerelles entre les compagnies d'assurances et leurs clients potentiels que sont les étudiants, appelés à intégrer le marché des assurances à l'avenir".

Le même responsable a loué l'action entreprise par le Gouvernement en 2011, en obligeant les compagnies d'assurances et de réassurances à relever leurs capitaux et à créer des consortiums en vue d'élargir le domaine des assurances et arrêter "l'hémorragie" enregistrée dans la monnaie étrangère.

67% du marché des réassurances en Algérie accaparé par la Compagnie centrale de réassurances

La Compagnie centrale des réassurances est l'unique société activant dans ce domaine en Algérie, avec une part du marché national estimée à 67%, a indiqué à l'APS Smail Gharbi, chargé de la cellule de stratégie et de développement au sein de cette société.

Le chiffre d'affaires de cette compagnie, un des leaders du marché des réassurances à l'échelle africaine, en occupant la deuxième place du continent dans le domaine, est de près de 25 milliards de dinars, a-t-il ajouté, au moment où le marché des réassurances en Algérie a été estimé à près de 35 milliards de dinars à fin 2015.

Outre le marché algérien, cette société nationale, créée en 1973, couvre de nombreux marchés en Afrique, au Moyen orient et en Asie. Elle a réalisé, en 2015, des bénéfices estimés à 2,8 milliards DA, soit un taux de 91% au niveau du marché national et le reste dans le marché mondial, a précisé M. Gharbi.

Selon ses organisateurs, cette conférence a pour objectif d'informer les étudiants sur les différentes applications en matière de contrats de réassurances, ainsi que les accords liant les sociétés d'assurances algériennes et les compagnies de réassurances étrangères, tout en leur donnant un aperçu sur les problématiques et enjeux liés à ce secteur, au double plan national et international, entre autres.