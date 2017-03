Algérie: Médéa - Des investissements agricoles sur 10.000 hectares en cours d'étude

Comment transformer l'histoire d'un village assiégé, des femmes et des enfants assoiffés par… Plus »

Le ministre a souligné qu'il n'était pas possible d'inscrire de nouveaux projets (forage de puits et aménagement de nouveaux périmètres) au regard de la conjoncture financière actuelle.

Quand au montant d'investissement dans ladite ferme, il a été fixé à 436 millions de dinars pour les besoins de relance et d'augmentation des surfaces arboricoles et vignobles, la réalisation de (2) unités d'élevage de volailles, fourniture de ressources hydriques, apiculture, mécanisation de l'agriculture et réalisation de chambres froides.

Concernant une autre question du même sénateur, portant sur la cession par les services de la tutelle de la ferme pilote " Si Hmamou", située à Benchicao, M.Chelghoum a assuré que son département n'avait pas cédé cette ferme, et que pour les besoins de relance des fermes pilotes et d'exploitation optimale de leur capacité de production, un contrat de partenariat avait été conclu avec une S.a.r.l sise à Boufarik (wilaya de Blida), en vue de créer une société mixte en 2013.

Outre la réalisation d'une unité de traitement de semences, réceptionnée en 2016, des unités de collecte et de stockage de semences ont été réalisées à Ain Boucif et Chellala Adraoua.

Alger — Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdesslam Chelghoum, a indiqué jeudi que des dossiers d'investissement agricole sur une superficie de 10.000 hectares dans la wilaya de Médéa sont à l'étude par les services de wilaya et d'autres sont en cours de réalisation.

