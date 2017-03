Algérie: Coopération algéro-belge - Rencontre à Tizi-Ouzou sur le financement de projets pour la protection de l'environnement

Tizi — Une rencontre d'information sur le financement, au titre d'un partenariat algéro-belge, de projets associatifs pour la protection de l'environnement a été organisée à Tizi-Ouzou.

Animée par la représentante du Ministère des ressources en eau et de l'environnement (MREE), Feriel Selhab, cette rencontre qui a réuni jeudi, à la Maison de l'environnement, plusieurs associations environnementales, a porté sur la présentation du Projet de renforcement de capacités dans le domaine de l'environnement (PRCDE) initié dans le cadre d'un partenariat entre le MREE et la Coopération technique Belge.

Ce programme doté d'une enveloppe de 500 000 euros concerne 14 wilayas du littoral, à savoir Alger, Boumerdes, Tizi-Ouzou, Bejaia, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Tipaza, Chlef, Mostaganem, Oran, Ain Temouchent et Tlemcen.

Il s'adresse aux organisations de la société civiles qui peuvent proposer des projets dans le domaine de l'intégration de l'environnement et l'éducation environnementale, a indiqué Mme Selhab, assistante technique nationale chargée de la société civile dans le cadre du PRCDE.

Ce programme vise trois objectifs principaux, qui sont l'amélioration de la communication de l'information et de l'éducation environnementale, des capacités des organisations de la société civile et des acteurs socio-économiques publics et privés à appliquer les normes et les pratiques d'intégration de l'environnement dans leur management et de la prise en compte de l'environnement dans la gouvernance locale et la promotion de l'économie verte et de l'entrepreneuriat vert, a-t-elle expliqué.

Une trentaine de projets seront retenus suite à cet appel à proposition, a déclaré Mme Selhab qui a souligné que "le but recherché par ce programme est d'aboutir à un changement de comportement par rapport l'impact sur l'environnement (air, sol et eau) en ayant de meilleures pratiques en matière de consommation d'énergie, de gestion des déchets (récupération, tri et recyclage) et une gestion locale intégrant au maximum l'environnement pour un développement durable".

Le PRCDE est réparti sur deux lots dont le premier est relatif aux actions de communication d'éducation, et d'information, et dont le montant des subventions pour le financement de projets proposés dans ce volet peut aller de 5000 à 15 000 euro. Le second lot concerne des actions concrètes et des projets pilotes innovants d'intégration de l'environnement dont les subventions sont fixées entre 20 000 et 50 000 euros.

Les associations intéressées par ce programme peuvent déposer leurs propositions de projets au plus tard le 26 mars courant à 17h au niveau du MREE ou les envoyer par Email